С большим запозданием пришла скорбная весть. Отошёл ко Господу член Союза журналистов, автор ряда статей и выступлений на радио и телевидении по топонимике, бывший заместитель председателя Постоянной Комиссии Моссовета по культуре, искусству и охране исторического наследия и председатель Комиссии Моссовета по наименованиям, соучредитель Фонда «Возвращение» Вадим Сергеевич Дормидонтов — человек, вернувший столице сотни еë исконных исторических названий.

«Без него центр столицы до сих пор оставался бы заповедником советских пропагандистских клише, как сотни других городов России, с их бесконечными улицами Куйбышева, Ленина, Энгельса, Советскими, Калинина, Горького, Маркса, Дзержинского, Свердлова. Вместо них ТОЛЬКО благодаря Вадиму Сергеевичу внутри Садового кольца к нам вернулись Ильинка, Рождественка, Воздвиженка, Тверская, Охотный ряд, Лубянка, Театральная, Варварка и почти ТРИ СОТНИ ИНЫХ!!!», — написал в своём Телеграм-канале президент Фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.

«Дормидонтов был Председателем Комиссии Моссовета по наименованиям. В жестоком противостоянии с Лужковым он победил. К сожалению, разгон Моссовета после расстрела Белого дома в 1993 году, не позволил вернуть все исторические имена столицы. Увы. Вадим был моим близким другом, примером для меня во всëм. Это был истинный интеллигент, таких уже и не встретишь. Вечная память!», — отметил Ю. Бондаренко.

Следует отметить, что осенью 1990 г. Вадим Сергеевич занимался доставкой с Соловков и установкой на пл. Дзержинского (ныне — Лубянская) «Соловецкого камня», в память о миллионах жертв тоталитарного режима.

Позднее при его активном участии был сооружен памятник «Жертвам репрессий» на Ваганьковском кладбище, где, как и на многих других столичных кладбищах, проводились массовые захоронения тайно расстрелянных людей. Проект памятника был отобран по конкурсу, проведенному им среди студентов МАРХИ.

К началу 90-х в Москве наблюдалось невероятное количество мемориальных сооружений политико-идеологической тематики Советского периода (одних только Ильичей, больших и маленьких, было 265 шт.) В. Дормидонтов сформировал Специальный Экспертный Совет из лучших специалистов в этой области, которые должны были дать заключение о целесообразности сохранения, переноса в запасники или размещения в специальной экспозиции этих мемориальных сооружений.

Наиболее значимым событием в деятельности В. Дормидонтова была разработка и осуществление в 1994 г. проекта возвращения 150-ти улицам Москвы (в пределах заповедной историко-культурной зоны Садового кольца) их исконных, отнятых советской властью имен.

Отошёл ко Господу Вадим Сергеевич 24 ноября 2019 года, но только сейчас его соратникам стало об этом известно. Ни единой строчки об этом никто не написал. В Интернете полно православных телепередач и радиоэфиров, в которых неоднократно принимал участие В. Дормидонтов, но нет ни слова о его кончине. Так уходят ко Господу такие замечательные люди, тихо и смиренно. Царствие Небесное, вечный покой!

Русская линия