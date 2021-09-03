Президент России Владимир Путин уже во второй раз за последнее время вступается за царя Ивана Грозного, указывая, что в исторической науке есть разные версии по поводу убийства митрополита Филиппа, и одна из них говорит о том, что русский Царь не имел к этому никакого отношения и попросту был оклеветан, сообщает РИА Новости.

Так, во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, президент вынужден был поправить губернатора после его слов о том, что митрополит Филипп был убит по приказу Ивана Грозного, и на этом месте в Твери будет создан мемориальный комплекс и построен храм. В ответ на это президент России мягко указал Рудене, что всё же существуют разные версии убийства митрополита Филиппа и не стоит спешить со строительством.

Тема убийства святителя Филиппа неожиданно получила продолжение и во время Восточного экономического форума, в котором принял участие Владимир Путин. Главу России попросили прокомментировать его замечание тверскому губернатору, и он вновь указал на существование разных версий гибели митрополита Филиппа.

«Вторая версия простая, что Малюта Скуратов его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да ещё по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — указал Владимир Путин, выступив таким образом с критикой планируемого строительства.

В Русской Православной Церкви уже отреагировали на замечание президента, согласившись, что среди историков есть разные мнения на этот счёт. «Дело, связанное с убийством митрополита Филиппа, может быть предметом изучения для историков и церковных историков», — отметил член Синодальной комиссии по канонизации святых и Межсоборного присутствия РПЦ протоиерей Владислав Цыпин.

По его словам, во многом при описании царствования Ивана Грозного всё зависит от точки зрения самого историка. «Если деятельность Ивана Грозного расценивается в позитивном плане — не то чтобы из этого вытекала необходимость отрицать его причастность к убийству, но отрицается намерение. И наоборот: при негативном отношении к Ивану Грозному на него возлагается ответственность за те убийства, которые представляются сомнительными», — объяснил священник.

При этом он положительно ответил на вопрос о том, готова ли Церковь изменить житие митрополита Филиппа, если будет доказано, что царь Иван Грозный не имел никакого отношения к его смерти. «Разумеется, жития не являются Священным Писанием, которое не подлежит редактированию», — заявил священник.

Что же касается строительства мемориального комплекса на месте убийства митрополита Филиппа, то данный вопрос, скорее всего, будет теперь решать Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия