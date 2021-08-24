Русская линия
Сводка новостей от 24 августа 2021

Кто для канонической Украинской Православной Церкви — недруг, для Фанара — друг
Патриарх Варфоломей по своей инициативе встретился с главой украинских униатов и подарил ему епископскую панагию…

Патриарх Варфоломей встретился с главой украинских униатов и подарил ему епископскую панагиюКонстантинопольский патриарх Варфоломей подарил главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку панагию со своей подписью, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

Обмен подарками состоялся в ходе встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, которая прошла в Киеве 23 августа.

Глава УГКЦ выразил надежду на развитие диалога и сотрудничества и поблагодарил за подарок, полученный из рук патриарха — панагию с личной подписью.

От имени ВСЦиРО патриарху Варфоломею преподнесли памятную медаль, изготовленную к 25-летию основания Совета, а от имени УГКЦ — набор патриарших отличий: крест, энкольпион и панагию.

«Ощущаем, что вы приехали не только к православным», — сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Встреча, которую Шевчук охарактеризовал как уникальную и историческую, состоялась по инициативе главы Фанара.

От лица ВСЦиРО глава УГКЦ выразил благодарность «доброму пастырю» и другу Украины, что он чувствует все «боли украинского народа».

«Во время вашего визита вы помянули наших героев, наших воинов, которые отдали свою жизнь за независимую Украину. Вы встретились с крымскими татарами, с беженцами из Крыма, чтобы почувствовать их боль. А сегодня мы имеем возможность рассказать вам о широкой религиозной жизни в Украине и ощущаем, что вы приехали не только к православным, но и ко всем украинцам, независимо от их национальной, этнической, конфессиональной принадлежности. От имени всей религиозной среды мы сегодня приветствуем вас в Киеве», — сказал Святослав Шевчук.

Лидер УГКЦ назвал подаренную ему панагию с подписью Константинопольского патриарха символическим знаком внимания Церкви-Матери к своей дочери. «Для меня это символический знак того, что материнская Церковь с вниманием относится к своей дочери, а мы, как церковь-дочь, с уважением относимся к Церкви-Матери. Панагия — это знак епископского достоинства. И получить из рук патриарха панагию — это знак признания епископского достоинства не только для меня, но и для епископата нашей церкви», — приводит слова Святослава Шевчука, адресованные главе Фанара, пресс-служба УГКЦ.

Характерно, что с тысячами верующих УПЦ, которые хотели задать главе Фанара свои вопросы, православный Патриарх так и не встретился.

Русская линия

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Кто для канонической Украинской Православной Церкви — недруг, для Фанара — друг
Патриарх Варфоломей по своей инициативе встретился с главой украинских униатов и подарил ему епископскую панагию...

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