24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину независимости Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. Торжества на территории Национального заповедника «София Киевская» и на Софийской и Михайловской площадях в Киеве возглавил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Патриарха Варфоломея на них не было, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе праздничного мероприятия у Софийского собора Блаженнейшего митрополита Онуфрия сопровождали управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и викарий Киевской епархии архиепископ Обуховский Иона.

Блаженнейший владыка обратился к Президенту Украины, главам и представителям конфессий и религиозных организаций, поздравив их с 30-й годовщиной независимости Украины.

«За эти 30 лет мы совместно пережили различные испытания. У нас были как потери, так и достижения, но мы состоялись как государство. Важно, чтобы дальнейшую жизнь в нашем общем украинском доме мы строили на основе взаимоуважения, равных прав и возможностей для каждого гражданина и для каждой конфессии и, что особенно важно, на основе традиционных моральных ценностей. Ведь именно с принятием христианства наш народ получил свое новое рождение, новое дыхание и открыл новую страницу своей истории», — сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

В мероприятии «Благословение Украина», которое традиционно в День независимости проходит в Святой Софии, приняли участие главы основных конфессий Украины.

«Хотел бы отметить, что Патриарха Варфоломея на нём не было. Это была позиция и условие нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях, — сообщил митрополит Бориспольский Антоний. — А именно — что Украинская Православная Церковь не будет участвовать в мероприятии в Святой Софии, если там будет Патриарх Варфоломей. Эту позицию мы донесли до сведения как Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который выступил организатором этого мероприятия, так и государства. Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приезжают и уезжают, а нам здесь жить. И хочется жить во внутреннем мире и взаимопонимании».

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