V Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века» прошёл 21 августа 2021 года сразу на двух площадках: в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве и на соборной площади главного храма Вооруженных сил России — Воскресенского собора в подмосковном парке «Патриот», сообщает Патриархия.Ru.

В этом году фестиваль приурочен к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, а также к 20-летию прославления в лике святых адмирала Феодора Ушакова. В ходе культурного форума прошли творческие мастер-классы, конкурсы и концерты, на которых зрители могли послушать русскую и греческую музыку, увидеть национальные танцы и народные костюмы народов двух стран. Кроме того, в ходе Марафона добрых дел в рамках фестиваля были вручены награды победителям всероссийского конкурса детского рисунка «Дружба российского и греческого народов».

Начало программе фестиваля христианской культуры положило служение молебна у главного храма Вооруженных сил России.

Посетители парка «Патриот» ознакомились с выставкой «Корфу. Стремлюсь к тебе любить, творить и верить» и экспозицией «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков», в которой, в частности, представлены десятки раритетов, связанных с жизнью великого флотоводца и святого Русской Православной Церкви.

Гала-концерт фестиваля прошёл в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Начало концертной программы предварило видеообращение главы Оргкомитета фестиваля, председателя Императорского православного палестинского общества С. Степашина.

Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.

Указав на тесную историческую связь судеб народов России и Греции, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Так, святой Феодор Ушаков во главе эскадры Российского флота участвовал в освобождении Ионических островов от иностранной оккупации, а чуть позже русские воины помогали своим греческим братьям в борьбе за независимость. Память о павших героях, об их жертвенном подвиге священна для жителей России и Греции. Русская Православная Церковь неизменно ратует за сохранение этой памяти, вносит значимый вклад в укрепление добрых отношений между нашими странами и народами, связанными общей христианской верой и близкой по духу культурой. Хранить верность высоким евангельским идеалам, не забывать заветы предков, много потрудившихся в совместной борьбе за свободу греческого народа, — наше призвание и долг перед нынешним и грядущими поколениями».

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду, что фестиваль «Россия — Греция. Вместе сквозь века» будет способствовать «братскому общению наших современников, даст им возможность ближе познакомиться с богатым наследием русской и греческой культур».

Президентом фестиваля П. Карпухиным было оглашено послание министра иностранных дел России С. Лаврова.

Приветствия в адрес организаторов, участников и гостей фестиваля также направили: председатель Совета Федерации России В. Матвиенко; министр обороны Российской Федерации С. Шойгу; министр культуры Российской Федерации О. Любимова; председатель Российского исторического общества С. Нарышкин; президент Межпарламентской ассамблеи Православия, председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С. Гаврилов; посол Российской Федерации в Греческой Республике А. Маслов и др.

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