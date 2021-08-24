Русская линия
Сводка новостей от 24 августа 2021

Митрополит Рязанский Марк: Последние события в Афганистане свидетельствуют, что современная западная цивилизация ничего не может противопоставить религиозности
Отказ Европы и США от своих традиционных христианских ценностей в пользу толерантности и прав извращенцев — это курс на самоуничтожение, считает владыка…

Митрополит Рязанский МаркМитрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире епархиального радио «Логос-Рязань», отвечая на вопросы радиослушателей, высказался о ситуации в Афганистане, где к власти после 20 лет американского присутствия пришли исламисты.

«Здесь всё очень сложно. Ситуация в этой стране наводит на самые разные мысли, — отметил владыка. — Но я вспоминаю выражение одного французского богослова, ныне покойного: „люди, опьяненные Богом, они творят историю“. И в Афганистане мы видим модель соприкосновения светского секулярного мира и людей веры».

По словам архипастыря, исламисты захватили власть в Афганистане, потому что американские ценности оказались пустыми по сравнению с тем, что предлагают исламисты. Последние готовы умирать за свои взгляды, а афганская армия не готова отстаивать те демократические ценности, которые им принесли США.

«И вот мы видим, к чему всё это приводит. Мы видим, что люди, ориентированные исключительно на западные ценности, люди либерального толка сталкиваются с религиозным миром и пасуют перед ним. Те же самые ЛГБТ-пары, это не имеет никакого отношения к будущему на земле. Это курс на самоуничтожение, который взяла на себя современная западная культура».

Русская линия

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Митрополит Рязанский Марк: Последние события в Афганистане свидетельствуют, что современная западная цивилизация ничего не может противопоставить религиозности
Отказ Европы и США от своих традиционных христианских ценностей в пользу толерантности и прав извращенцев — это курс на самоуничтожение, считает владыка...

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