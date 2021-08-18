В Русской Православной Церкви поддерживают инициативу правительства России выделить дополнительно 7 миллиардов рублей на производство духовно-нравственного контента и надеются, что проекты, поддерживаемые Церковью и другими конфессиями, станут частью этого процесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства сообщило, что правительство России предоставит Институту развития интернета дополнительно 7 миллиардов рублей на производство в рунете «государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». В следующем году, по данным РБК, есть перспективы «значимого увеличения объёмов средств», выделяемых государством на эти цели.

«Можно только приветствовать открытое декларирование государством и общественными организациями цели „формирования гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи“. Исходим из того, что поддерживаемые Церковью проекты, православные общественные организации призваны стать интегральной частью этого процесса. Не сомневаюсь, что важная роль будет принадлежать и другим религиозным общинам нашего государства, разделяющим единые с нами традиционные ценности», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что до последнего времени в России «считалось почему-то зазорным говорить о поддержке государством ценностей и национальной идентичности». «Это вызывало бурную критику, кто-то громко заявлял о том, что это шаг в сторону формирования очередной государственной идеологии», — пояснил Кипшидзе.

«Мне приходилось присутствовать на международных мероприятиях, посвященных проблеме европейской идентичности и ценностей. Наши западные собеседники никогда не стыдились заявлять о том, что у них есть ценности, которые они продвигают, всемерно используя материальные и административные ресурсы. Поддержка формирования представления о ценностях, лежащих в основе того или иного государства, в публичном пространстве совершенно оправдано», — подчеркнул представитель Синодального отела.

Он также выразил надежду, что к участию будут допущены «только те проекты, создатели которых считают задачу формирования представления о традиционных ценностях в российском обществе не только предметом деятельности своих организаций, но и личным нравственным вызовом, делом совести».

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