Украинские СМИ опубликовали письмо главы Фанара с подтверждением анафемы в адрес лже-патриарха Филарета Денисенко и его последователей от 15 апреля 1997 года…

В 1997 году Константинопольский Патриарх Варфоломей подтвердил анафему Филарета Денисенко, наложенную Русской Православной Церковью. Документ, оригинал которого хранится в ОВЦС МП, в эфире «Першого Незалежного» продемонстрировал клирик Каменской епархии УПЦ иеромонах Вячеслав Максименко, сообщает СПЖ.

Иеромонах пояснил, что 6 марта 1997 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий известил главу Фанара о решении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 18−23 февраля.

«С глубокой болью и скорбью Освященный Собор был вынужден свидетельствовать о том, что вне ограды церковной поставили себя лишённые ранее всех степеней священства бывший митрополит Филарет (Денисенко) и бывший священник Глеб Якунин, укоренившись в расколе, ни внимая церковному призыву к покаянию, разрушая церковное единство, возводя клевету на Церковь и кощунственно продолжая совершать «священнодействия». Имея в виду данное им предупреждение предыдущего Архиерейского Собора 1994 года, на основании 28-го Апостольского правила, а также 14-го правила Сардикского Собора, 4-го правила Антиохийского Собора, 88-го правила св. Василия Великого и других церковных канонов, Освященный Собор Русской Православной Церкви определил отлучить от церковного общения через анафематствование монаха Филарета (Михаила Денисенко) и Глеба Якунина.

Освященный Собор, исследовав также антицерковные деяния запрещенных ранее в священнослужении клириков архимандрита Валентина (Русанцова), архимандрита Адриана (Старины), игумена Иоасафа (Шибаева), определил извергнуть их из священного сана на основании 13-го правила Двукратного Собора и призвать их к покаянию с предупреждением, что в случае нераскаяния они будут отлучены от Церкви. Извещая об этом Вашу возлюбленную Святость, просим не вступать с упомянутыми раскольниками в церковное общение", — говорится в письме Патриарха Алексия.

Ответ с Фанара последовал 15 апреля того же года:

«Мы с должным вниманием на заседании нашего Святого и Священного Синода прочитали датированное 6 марта сего года, за номером 749, послание Вашего возлюбленного и Святейшего Блаженства, извещающего нашу Святую Церковь о каноническом решении вашего Синода относительно анафематствования Филарета (Михаила Денисенко) и Глеба Якунина.

Относительно анафематствования Филарета (Михаила Денисенко) и Глеба Якунина, а также относительно извержения из священного сана и низведения в разряд мирян Валентина (Русанцова), Адриана (Старины) и Иосафа (Шибаева). Получив уведомление об упомянутом решении, мы сообщили о нём иерархии нашего Вселенского престола и просили её впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь", — говорится в ответе Патриарха Варфоломея.

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