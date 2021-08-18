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Сводка новостей от 18 августа 2021

В Москве возрождается выставочная деятельность
В столице на будущей неделе пройдёт юбилейная выставка-ярмарка международного православного фестиваля «Артос»…

Лого фестиваля "Артос"Выставка-ярмарка в рамках международного православного фестиваля «Артос» пройдет 24−29 августа в столичном парке «Сокольники», сообщает Интерфакс.

Форум, который состоится уже в 25-й раз, объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России и стран СНГ — всего более 200 участников.

На «Артосе» можно будет приобрести иконы и церковную утварь, новинки православных издательств и ювелирные изделия. Гостям ярмарки предложат большой выбор свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, товары для здоровья, одежду из экологичных материалов, оригинальные сувениры и изделия народных промыслов.

В связи с эпидемиологической ситуацией в столице посетителям мероприятия предлагают носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Выставка-ярмарка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники».

Русская линия

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