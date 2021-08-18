Застройщик приостановил снос домовой церкви мученика Трифона в центре Москвы до окончательного решения судьбы этого московского храма…

В связи с проведением строительных работ по адресу г. Москва, Подольское ш., 3, угрожающих сохранности домовой церкви в честь мученика Трифона, состоялись переговоры представителей Русской Православной Церкви и православной общественности с застройщиком, сообщает Патриархия.Ru.

В переговорах приняли участие руководительница Правового управления Московского Патриархии игумения Ксения (Чернега), председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе, депутат Московской городской Думы Л.В. Стебенкова, председатель движения «Сорок сороков» А.Б. Кормухин, председатель движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря С.С. Карнаухов и другие.

В рамках переговоров было обращено внимание на недопустимость безвозвратной утраты (в рамках реализации девелоперского проекта) домового храма в честь мученика Трифона, расположенного в исторических зданиях «Убежища для призрения слепых мужчин» 1913 года постройки. Сооружение было подвергнуто перестройке в советское время, а впоследствии в составе комплекса зданий передано в частное владение.

Принимая во внимание позицию Русской Православной Церкви, а также общественный резонанс в связи с планами сноса здания храма, представители организации застройщика приняли на себя обязательство приостановить строительные работы до поиска взаимоприемлемого решения.

Представителями Русской Православной Церкви направлено обращение в Департамент культурного наследия г. Москвы с целью получения сведений о культурной ценности объекта.

В качестве одного из возможных решений рассматривается восстановление домовой церкви в рамках строящегося комплекса с использованием исторических стен и ряд других вариантов.

Переговоры по данному вопросу продолжатся.

Русская линия