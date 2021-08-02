30 июля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5835 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности религиозных организаций и обеспечения конституционного права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на law.church.ua.

Инициатором проекта закона выступил В.В. Новинский, а также В.А. Гриб, С.В. Магера, Д.О. Шенцев, Д.Ю. Шпенов, после обращения 15 июня 2021 года в Верховную Раду верующих Украинской Православной Церкви, которые собрали более миллиона подписей под этим документом.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что миллионы украинцев обратились в Верховную Раду Украины по поводу реализации ими права законодательной инициативы и внесения для рассмотрения проектов закона о признании утратившими силу изменений, установленных Законом Украины № 2662-VIII «О внесении изменения в статьи 12 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (которая является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признана таким, что осуществило военную агрессию против Украины и / или временно оккупировало часть территории Украины» от 20.12.2018 года и законом Украины № 2673-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица» от 17.01.2019 года.

Подчеркивается, что эти законы, принятые Верховной Радой VIII созыва, грубо нарушают Конституцию Украины и конституционные права граждан.

В законопроекте № 5835 путем внесения изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», предлагается обеспечить конституционное право граждан беспрепятственно вести религиозную деятельность, в том числе и право на свободу мировоззрения и вероисповедания в целом.

Комментируя данную законодательную инициативу, председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил: «Это значит, что этот закон призван восстановить принцип равенства всех религиозных общин, защитить религиозные организации от вмешательства в их внутренние дела, а также восстановить в правах верующих и религиозные общины УПЦ и вернуть то законодательство, которое действовало до 2018 года. Ведь нам известно, что законы № 2662, 2673 принимали с целью предоставления преференций для новосозданной «ПЦУ».

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