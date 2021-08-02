Русская линия
Сводка новостей от 2 августа 2021

Объявлены победители конкурса «Православная инициатива — 2021»
Особое внимание в рамках конкурса 2021 года было уделено проектам, направленным на расширение гражданской активности в северных территориях страны…

Лого "Православная инициатива"Сто проектов стали победителями Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива — 2021», сообщает Патриархия.Ru.

На рассмотрение экспертов поступила 671 заявка. По итогам конкурсного отбора грантовую поддержку получат 34 проекта по направлению «Образование и воспитание», 33 — по направлению «Культура», 18 — по направлению «Социальное служение», 15 — по направлению «Информационная деятельность».

Для проектов, которые планируется реализовать в малых городах и селах, в рамках каждого проектного направления рассматривались не только локальные и инфраструктурные/системообразующие проекты, но также небольшие по масштабу начинания в специальной номинации. В числе победителей — 8 таких проектов.

Больше всего заявок на конкурс 2021 года поступило от церковных организаций (273) и НКО (214). Сто пятьдесят одна заявка была подана государственными учреждениями, а коммерческие организации представили на суд жюри 33 проекта. Среди победителей — 40 начинаний, предложенных церковными организациями, 35 — госучреждениями, 20 — некоммерческими организациями и 5 — представителями коммерческого сектора.

Из 72 регионов России наибольшую активность проявили: Москва (47 заявок); Нижегородская область (37); Ростовская область и Удмуртская Республика (по 31 заявке); Санкт-Петербург (30); Вологодская (22), Челябинская (21) области, Красноярский край (15); Республики Саха (Якутия) и Татарстан (по 14); Алтайский край, Белгородская, Кировская и Московская области, Хабаровский край (по 13); Архангельская, Свердловская, Тверская области, Краснодарский край (по 12); Омская, Оренбургская области (по 11); Мурманская и Саратовская области, Пермский край и Ставропольский край (по 10).

Двадцать победителей представляют Москву, 8 — Нижегородскую область, 7 — Мурманскую область, по 6 — Республику Саха (Якутия) и Красноярский край, по 5 — Удмуртскую Республику и Архангельскую область, по 4 — Кировскую и Московскую области, по 3 — Республику Крым, Санкт-Петербург, Томскую и Ростовскую области, по 2 — Тверскую, Пензенскую, Челябинскую, Свердловскую области. Выиграли гранты по одной заявке из Республики Бурятия, Карачаево-Черкесская Республики, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, из Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Камчатского краев, Амурской, Воронежской, Курганской, Ленинградской, Омской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей.

По традиции среди участников и победителей значимым является представительство «атомных городов» и иных территорий Росатома. Грантовую поддержку по итогам конкурса в нынешнем году получат 27 таких проектов — из Глазова (5), Сарова (4), Железногорска и Зеленогорска (по 3), Заречного, Обнинска, Полярных Зорь, Северска и Снежинска (по 2), по одному — из Балакова, Волгодонска, Десногорска, Димитровграда, Курчатова, Нововоронежа, Новоуральска, Певека, Удомли.

Особое внимание в рамках конкурса 2021 года было уделено проектам, направленным на расширение гражданской активности в северных территориях страны. Для этого была введена отдельная категория «Развитие северных территорий и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Победителями в ней стали 43 заявки; наиболее востребованными оказались проекты, направленные на образование и воспитание (21 победитель в специальной категории), кроме того, грантовую поддержку получат 10 проектов в культурной сфере, по 6 — в сфере социального служения и информационной деятельности.

Проекты из категории «Развитие северных территорий и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» будут реализованы:

— в Архангельской области: в Архангельске (12), Североморске (3), Северодвинске (2), по одному — в Мирном и Мезени;

— в Камчатском крае: в Петропавловске-Камчатском (1);

— в Красноярском крае: в Норильске (11), Дудинке и Туруханске (по 3), в с. Хатанга, пгт. Диксон, г. Талнах, г. Кайеркан, г. Енисейск (по одному проекту);

— в Мурманской области: в Мурманске (18), г. Полярные Зори и г. Кола (по 5), по одному — в г. Апатиты, г. Кандалакша, пгт. Умба, пгт. Мураши, с. Териберка;

— в Ненецком автономном округе: в Нарьян-Маре (3);

— в Республике Карелия: в Петрозаводске (3), по два — в г. Кемь, пгт. Лоухи и г. Беломорск;

— в Республике Саха (Якутия): в Якутске (4 проекта), в улусах Жиганском и Оленёкском (по 2), улусах Алданском, Анабарском, Верхоянском, Нюрбинском, Ленском (по одному);

— в Сахалинской области: 2 проекта в Южно-Сахалинске;

— в Чукотском автономном округе: 6 проектов в Анадыре и один — в Певеке;

— в Ямало-Ненецком автономном округе: 6 проектов в Салехарде и по одному — в Новом Уренгое и селе Салемал.

Проекты, ставшие победителями конкурса «Православная инициатива», нужно будет реализовать в период с 1 августа 2021 года по 20 января 2022 года.

Русская линия

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