Страшное горе произошло в семье Колесниковых из Краснодарского края: трое взрослых — отец, мать и бабушка — скончались один за другим в течение десяти дней. Ещё один член семьи, дедушка, в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Случилось это после прививки от коронавируса, которую они решили сделать все вместе — «за компанию». Спустя некоторое время они заболели ковидом. Их тринадцатилетняя дочь и внучка осталась круглой сиротой, сообщает телеканал «Царьград».

Всё случилось после того, как 29 июня четверо взрослых из семьи Колесниковых — 37-летний Михаил, его супруга — 36-летняя Ляля, а также её 58-летние родители решили привиться от коронавируса.

Почему и зачем? Вопрос, на который предстоит ответить следствию.

У всех, как рассказал «Царьграду» источник в медицинских кругах Краснодарского края, имелись медицинские отводы — по состоянию здоровья. У двоих был сахарный диабет, у Ляли Колесниковой — заболевание почек. По неофициальным данным, женщине как раз должны были проводить плановую операцию, однако в диализном центре якобы объявили, что для госпитализации нужно иметь отметку о прививке.

И они выбрали «лёгкий» вариант вакцины — «ЭпиВакКорону».

Спустя неделю после вакцинации у всех появились симптомы заболевания: высокая температура, лихорадка. И вскоре подтвердился диагноз — коронавирусная инфекция. Причём сразу в тяжёлой форме. Их госпитализировали одного за другим, после чего они начали умирать.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил провести проверку — и Росздравнадзор уже сделал первые выводы, которые звучат, признаться, странно:

«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространённую в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырёх человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Понятно, что чиновники теперь будут утверждать, что вакцина здесь не при чём. Может, оно так и есть. Ведь семье Колесниковых ввели только первую часть вакцины. Однако, в любом случае возникает вопрос, каким образом до вакцинации были допущены люди, которые имели явные противопоказания для такой прививки.

Похоже, в данном случае сказалась всеобщая истерия и безудержная информационная кампания по принудительной вакцинации, которая сегодня развёрнута в России и главный лозунг которой «чем больше, тем лучше».

К этой кампании в последнее время подключились даже некоторые архиереи Русской Православной Церкви. Митрополит Волоколамский Иларион, например, дошёл до того, что обозвал отказывающихся вакцинироваться потенциальными убийцами своих близких, которые будут каяться всю жизнь за то, что заразили окружающих.

И вот теперь мы пожинаем плоды этой кампании и подобного рода заявлений.

Следует признать, что и ранее от разного рода вакцин случались внезапные смерти, как детей, так и взрослых. А потому медики крайне внимательно относились к вопросу допуска людей к вакцинации. С приходом же коронавируса этот здравый подход сменился оголтелой агитацией и принуждением. А потому трагедия, случившаяся с семьёй Колесниковых, увы, скорее всего, не последняя.

Русская линия