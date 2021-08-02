Русская линия
Сводка новостей от 2 августа 2021

Владимир Путин высоко оценил работы по восстановлению Коневского монастыря в Ладожской озере
В 2016 году президент посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей Матери…

Владимир Путин в Коневецком монастыреПрезидент России Владимир Путин посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере, сообщает ТАСС.

Коневский мужской монастырь был построен в начале 19 века, затем был фактически утерян, разрушен, находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Владимир Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божией Матери. Были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать комплекс. Все работы проводились силами и средствами «Роснефти».

Глава государства высоко оценил проделанную работу. «Фантастика», — сказал он во время посещения монастыря, кадры которого были показаны в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь расположен в западной части Ладожского озера. Монастырь был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году и до окончания Северной войны остров на протяжении 100 лет находился под шведским владычеством, а монастырский собор был разорён и практически разрушен. От каменного собора Рождества Пресвятой Богородицы осталось лишь основание фундамента.

С 1918 года остров Коневец входил в состав Финляндии. В 30-х 20 века здесь размещались части финской армии, остров был укреплен артиллерией. В ходе Великой Отечественной войны в августе 1944 г. остров Коневец окончательно отошёл к Советскому Союзу. В 1991 году Коневский монастырь был возвращён Церкви.

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Владимир Путин высоко оценил работы по восстановлению Коневского монастыря в Ладожской озере
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