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Сводка новостей от 28 июля 2021

Святейший Патриарх Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днём Крещения Руси
В послании Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на восстановление плодотворного церковно-государственного сотрудничества на Украине…

Патриаршие символыСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Крещения Руси, которое отмечается 28 июля 2021 года, сообщает Интерфакс.

«Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран», — говорится в Патриаршем поздравлении.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, «ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси».

«Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несёт миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников», — пишет Патриарх Кирилл Владимиру Зеленскому, выражая надежду на «развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной Церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей».

В заключение Его Святейшество пожелал президенту Украины «крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины — мира и благополучия».

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днём Крещения Руси
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