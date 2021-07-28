Народный депутат от Оппозиционного блока и протодиакон УПЦ Вадим Новинский сообщил, что законопроекты, направленные на защиту Украинской Православной Церкви, уже зарегистрированы в Верховной Раде Украины. Об этом он сказал 27 июля 2021 года в комментарии для YouTube-канала Анатолия Шария, сообщает СПЖ.

«Уже нет такого вмешательства государства в вопросы церковные. <…> Единственное, что нас беспокоит и волнует, что те законы, которые были приняты во времена Порошенко, ещё действуют, и опасность остаётся. Для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно, необходимо, чтобы эти дисбалансы в законодательстве, которые позволяли дискриминировать нашу Церковь, были отменены. Этого мы желаем и хотим, такие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде, и будем добиваться того, чтобы эти законы были приняты», — сказал Вадим Новинский.

15 июня 2021 года 20 000 верующих УПЦ провели молитвенное стояние у Верховной Рады, где передали два законопроекта в защиту Церкви, а также прошли крестным ходом к Офису Владимира Зеленского. Законопроекты, которые подготовили в общественном союзе «Миряне», предусматривают отмену антиконституционных законодательных норм, принятых во времена Петра Порошенко и направленных против УПЦ. Нардеп Вадим Новинский пообещал помочь принять эти законопроекты.

Русская линия