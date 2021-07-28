Русская линия
Сводка новостей от 28 июля 2021

Митрополит Киевский Онуфрий принял делегации Поместных Православных Церквей
Предстоятели Антиохийской, Сербской и Чехословацкой Церквей направили Предстоятелю УПЦ свои поздравления с Днём Крещения Руси…

Митрополит Киевский Онуфрий принял делегации Поместных Православных Церквей27 июля 2021 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий после завершения вечернего богослужения принял делегации Поместных Православных Церквей, прибывшие на празднование 1033-летия Крещения Руси, сообщает сайт УПЦ.

В частности, Блаженнейший владыка принял делегацию Антиохийского Патриархата во главе с епископом Селевкийским Ефремом; делегацию Сербской Православной Церкви, в состав которой вошли викарий Патриарха Сербского епископ Ремесианский Стефан и епископ Топличский Иерофей с сопровождающими лицами; делегацию Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с архиепископом Пражским Михаилом.

Гости поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 1033-летием Крещения Киевской Руси и передали приветствия от Предстоятелей своих Церквей.

Во встрече приняли участие: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, а также архиереи и священники с украинской стороны, которые сопровождают иностранные делегации.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днём Крещения Руси
В послании Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на восстановление плодотворного церковно-государственного сотрудничества на Украине...

В Донском монастыре Москвы помянули генерала Каппеля
Поминальное богослужение состоялось в день именин Белого генерала по инициативе Скобелевского комитета...

Вадим Новинский: Необходимо отменить те законы, которые дискриминируют каноническую УПЦ
Представители Оппозиционного блока внесли в Верховную Раду Украины предложения по изменению «законов Порошенко»...

Митрополит Киевский Онуфрий принял делегации Поместных Православных Церквей
Предстоятели Антиохийской, Сербской и Чехословацкой Церквей направили Предстоятелю УПЦ свои поздравления с Днём Крещения Руси...

Константинопольский Патриарх Варфоломей отменил свой визит на Кубу и в Гватемалу
Что стало причиной для такого решения Фанара, остаётся загадкой...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, вспоминаем поэта Ф.И.Тютчева, министра внутренних дел В.К.Плеве и журналиста К.П.Степанова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика