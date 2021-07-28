Предстоятели Антиохийской, Сербской и Чехословацкой Церквей направили Предстоятелю УПЦ свои поздравления с Днём Крещения Руси…

27 июля 2021 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий после завершения вечернего богослужения принял делегации Поместных Православных Церквей, прибывшие на празднование 1033-летия Крещения Руси, сообщает сайт УПЦ.

В частности, Блаженнейший владыка принял делегацию Антиохийского Патриархата во главе с епископом Селевкийским Ефремом; делегацию Сербской Православной Церкви, в состав которой вошли викарий Патриарха Сербского епископ Ремесианский Стефан и епископ Топличский Иерофей с сопровождающими лицами; делегацию Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с архиепископом Пражским Михаилом.

Гости поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 1033-летием Крещения Киевской Руси и передали приветствия от Предстоятелей своих Церквей.

Во встрече приняли участие: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, а также архиереи и священники с украинской стороны, которые сопровождают иностранные делегации.

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