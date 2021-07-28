Константинопольский Патриарх Варфоломей отменил свой визит на Кубу и в Гватемалу

Константинопольский Патриарх Варфоломей «по техническим причинам» отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Константинопольской Патриархии.

«Настоящим объявляется, что по техническим причинам отменён визит Вселенского патриарха Варфоломея на Кубу и в Гватемалу, который должен был состояться в ноябре», — говорится в сообщении Фанара.

Поездка планировалась в начале ноября, после визита в США. Патриарх Варфоломей намерен посетить США с 23 октября по 3 ноября. В программе поездки — Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон. Запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ранее визит постоянно откладывался — первоначально он планировался в 2019 году, затем — в мае 2020 года. В Америке Патриарх Варфоломей не был 12 лет.

Визит совпадает с 30-летием пребывания Варфоломея на патриаршем посту. Помимо этого, в следующем году исполняется 100 лет учреждения Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата.

Госдепартамент США на днях опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к Интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.

Возможно, на Фанаре решили именно из-за этого отменить визит Патриарха Варфоломея на Кубу. Так или иначе, политика в этом вопросе определённо сыграла свою роль.

Русская линия