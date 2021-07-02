Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2021

«Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации запускает новый региональный художественный конкурс…

Святой благоверный князь Александр Невский1 июля 2021 года в  рамках празднования 800-летия благоверного князя Александра Невского стартовал региональный художественный конкурс «Наследие святого благоверного князя Александра Невского», сообщает сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Конкурс проводится в области изобразительного искусства среди учащихся общеобразовательных организаций, среднего профессионального образования и профессионального обучения, организаций дополнительного образования, воскресных школ, православных гимназий, воспитанников других детских учреждений Волгоградской области.

В конкурсе, который будет проводиться до 20 августа, в  номинации «Рисунок» смогут принять участие дети 9−17 лет.

Цель конкурса — духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; формирование преемственности в деле изучения и сохранения истории Православия на Руси; вовлечение подрастающего поколения в изучение своей истории; создание среды для творческого общения детей и юношества.

Учредители и организаторы — Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, АНО «Центр образовательных и культурных инициатив „Поколение“» совместно с отделом религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии и администрацией Волгоградской области при поддержке конкурса малых грантов «Православная инициатива — 2021».

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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации запускает новый региональный художественный конкурс...

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