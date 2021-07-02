Сегодня мы чтим память Святителя Иова, первого русского Патриарха. Он родился в 30-х годах XVI века в городе Старица, в Тверской земле в семье благочестивых горожан. Мать Патриарха Иова впоследствии приняла монашество с именем Пелагея и являлась местнопочитаемой подвижницей в Старицкой Вознесенской церкви. В детстве Иов (Иоанн) был обучен грамоте архимандритом Германом, настоятелем Успенского Старицкого монастыря. Отрок любил читать Священное Писание и, обладая прекрасной памятью, знал многие тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание возбудило в нем желание служить Богу в иноческом образе. Однако родители хотели женить его. Но в день венчания юноша отпросился у отца в обитель для беседы с духовным старцем. Придя к архимандриту Герману, юноша упросил старца постричь его в монашество. Видя ревностное желание Иоанна служить Богу, старец не смог отказать своему ученику и совершил постриг Иоанна во имя многострадального Иова. «Иоанн из воли мира сего суетного отлучиться и восприяти святый ангельский образ. и наречен бысть во иноцех Иов».

Около 1569 года обитель посетил Царь Иоанн Грозный, инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571—1572 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575—1580 годах — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 г. при участии Патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его жизнеописатель.

Со смертью Царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. В январе 1605 года Патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался Царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить Патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с Патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, Патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор.

Вся жизнь Первосвятителя явилась примером ревностного служения Церкви. Его отличали терпимость ко всем и душевная сдержанность, благожелательный совет и тайная слезная молитва за свою паству. Такой образ его деяний сохранился до самой кончины блаженного старца-Патриарха.

Сегодня Русская Православная Церковь празднует день памяти Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, преставившегося в 1966 г. Будущий Святитель родился 4 июня 1896 г. в с. Адамовка Харьковской губернии в благочестивой дворянской семье. Образование получил в Кадетском корпусе в Полтаве и на юридическом факультете Харьковского университета. После гражданской войны оказался в Сербии, где в 1925 г. окончил богословский факультет Белградского университета, а в следующем году пострижен в монашество с именем Иоанн в честь своего прославленного Церковью предка Святителя Иоанна Тобольского. В 1934 г. митрополит Антоний (Храповицкий) возвел его в сан епископа и направил в Шанхай к архиепископу Димитрию Хайларскому. В рекомендательном письме он, в частности, писал: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к Вам Владыку Епископа Иоанна. Этот маленький, слабый физически человек, по виду почти как дитя, — есть чудо аскетической стойкости и строгости». В Шанхае епископ Иоанн создал приют для бездомных детей во имя Св. Тихона Задонского, в котором воспитывалось более 3 тыс. детей. При его участии в Шанхае были выстроены кафедральный собор во имя Иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных» и величественная Свято-Николаевская церковь — Храм-памятник Царю-Мученику Николаю. В 1949 г., после прихода к власти коммунистов, владыка Иоанн возглавил исход пятитысячной общины русских беженцев на филиппинский остров Тубабао, где они жили в тяжелых условиях.

В 1951 г. владыка был назначен правящим архиереем Западноевропейского экзархата РПЦЗ. Его усердием был выстроен Храм-памятник св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе в память Царя-Мученика Николая. С 1962 г. Иоанн (Максимович) служил архиепископом Сан-Францисским, где оставил о себе память не только молитвенными подвигами, но и строительством кафедрального собора Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», в крипте которого он был похоронен. Похороны владыки в июле 1966 г. стали торжеством Православия. 6 дней у открытого гроба теснились прощающиеся, 5 архиереев приехали на отпевание. Усыпальница, где тело его пребывает нетленно, стала местом постоянных молитв почитателей, у мощей обильно подаются исцеления болящим, записано немало чудес.

Сегодня день памяти митрополита Курского и Обоянского Назария (Кириллова), участника и покровителя русского патриотического движения начала ХХ в., скончавшегося в 1928 г. Он родился 4 декабря 1850 г. в Донской обл. в семье священника и в миру звался Николаем Яковлевичем. Образование получил в Донской духовной семинарии, по окончании которой в 1874 г. рукоположен во иерея и назначен священником в станице Богаевской Донской области. В 1876 г. овдовел и поступил в Киевскую духовную академию, постриг принял в 1892 г., сразу возведен в сан архимандрита и назначен ректором Ставропольской семинарии. В 1893 г. хиротонисан во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. В 1897 г. получил назначение на самостоятельную кафедру епископа Олонецкого и Петрозаводского. С января 1901 г. — епископ Нижегородский и Арзамасский, участвовал в освидетельствовании мощей прп. Серафима Саровского. В Нижнем Новгороде владыка встретил революцию 1905 г., он активно поддерживал усилия нижегородских монархистов по организации отпора поджигателям смуты. В 1909 г. как видный деятель монархического движения был приглашен протоиереем Иоанном Восторговым на Съезд Русских Людей в Москву, но прибыть не смог, прислал делегатам приветствие. С 1910 г. — архиепископ Полтавский и Переяславский, с 1913 г. — архиепископ Херсонский и Одесский. В 1917 г. как человек «старых убеждений» уволен на покой и назначен настоятелем Симонова монастыря в Москве, затем управлял Донским монастырем. С 1920 г. назначен управляющим Курской епархией, сразу был арестован в Курске, перевезен в Москву и заключен в тюрьму, но вскоре освобожден. В 1921 г. возведен в сан митрополита, в 1923 г. уволен на покой, но в 1925 г. вновь назначен митрополитом Курским и Обоянским.

В этот день 1884 года скончался выдающийся военный инженер Эдуард Иванович Тотлебен. Он родился в 1818 году в Митаве в семье коммерсанта немецкого происхождения. После окончания частного пансиона учился в Петербурге в Главном инженерном училище. В 1838 г., не окончив полного курса из-за болезни сердца, Тотлебен вернулся в Ригу, где служил в саперном батальоне в чине подпоручика. В 1848 г. молодого офицера направили на Кавказ, где он проявил себя как храбрый и умелый сапер.

Но особенно талант Тотлебена как военного инженера раскрылся в Крымскую войну 1853 — 1856 гг. Он возглавил проведение осадных работ под Силистрией, взорвав весь фронт перед укреплениями этого города. Обороняя Севастополь, работая днем и ночью, Тотлебен проявил выдающийся инженерный талант при строительстве укреплений, не позволивших взять город атакой и заставивших противника перейти к осаде. Попытки взорвать севастопольские укрепления натолкнулись на подготовленные Тотлебеном сети минных галерей. Даже получив ранение, Тотлебен оставался на позициях, продолжая руководить оборонительными работами. За оборону Севастополя он был удостоен ордена святого Георгия 4-й степени.

Незадолго до окончания войны конференция Инженерной академии в своем постановлении отмечала: «Генерал-адъютант Тотлебен гениальной изобретательностью изыскал средства под огнем неприятеля обратить почти открытый город в крепость, выдержавшую 11-месячную постепенную атаку. предупреждал действия неприятеля и с блистательным успехом противопоставил ему на каждом шагу преграды как на поверхности земли, так и под землею». Конференция наградила его специальной золотой медалью.

После окончания войны Тотлебен в чине генерал-адъютанта строил фортификационные укрепления г. Николаева, совершенствовал оборону Кронштадта. В 1859 г. он был назначен директором инженерного департамента, занимался реорганизацией инженерных войск. Во время Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. Тотлебен руководил успешной осадой Плевны, некоторое время командовал Рущукским отрядом, а с апреля 1878 г. по январь 1879 г. — всей действующей армией. За заслуги в войне Тотлебен был награжден орденами св. Георгия 2-й степени и св. Андрея Первозванного, а по случаю 25-летия со дня первой бомбардировки Севастополя (5 октября 1879 г.) возведен в графское достоинство. С 1879 г. служил Одесским генерал-губернатором, а в 1880 г. стал Виленским, Ковенским и Гродненским генерал-губернатором. Прах его погребен в Севастополе на Братском кладбище, рядом с могилами других героев Крымской войны.

Сегодня мы также вспоминаем видного государственного деятеля и флотоводца адмирала Федора Васильевича Дубасова, скончавшегося в 1912 г.

Он родился 21 июня 1845 г. в старинной дворянской семье, род Дубасовых со времен Петра I давал России моряков, отличившихся выдающимися военными подвигами. Образование получил в морском училище и в Морской Академии, которую окончил в 1870 г. В мае 1877 г., во время русско-турецкой войны, лейтенант Дубасов с горсткой подчиненных атаковал, взорвал и потопил самый большой броненосец турецкой флотилии «Сеифи». Это была первая крупная победа русского флота в войне, за этот подвиг Дубасов был награжден Георгиевским крестом 4-й ст. В 1887 г. он произведен в капитаны 1-го ранга, в 1890−91 гг. сопровождал Цесаревича Николая Александровича в его путешествии на Восток. В 1898 г. он стал вице-адмиралом и был назначен начальником Тихоокеанской эскадры, под его началом эскадра заняла Квантунский п-ов, Порт-Артур и Талиенван. Неоднократно Дубасов пытался обратить внимание на приготовления Японии к войне, но к его мнению мало прислушивались. Дубасов внес ценный вклад в теорию военно-морского дела. Его лекция «О миноносной войне» (1888) была переиздана военными ведомствами Англии и Франции. Он неоднократно посылал рапорты в Петербург, предлагая кардинально изменить подход ко многим стратегическим и практическим вопросам развития флота. В 1901−05 гг. Дубасов был председателем Морского Технического Комитета.

В годину смуты Дубасов послужил Царю и России и на другом поприще. В 1905 г. он был командирован в южные губернии для подавления аграрных беспорядков. С этой задачей он успешно справился и 25 ноября 1905 г. был назначен на ответственную должность генерал-губернатора охваченной анархией Москвы. Во многом благодаря его энергичным действиям в городе был подавлен вооруженный мятеж. Дубасова возненавидели организаторы мятежа, революционерами было совершено несколько покушений на московского генерал-губернатора, но Господь сохранил жизнь доблестного и верного слуги Царя и Отечества.

В 1906 г. Дубасов был произведен в адмиралы и назначен членом Государственного Совета, а затем постоянным членом Совета Государственной Обороны. В последние годы жизни адмирал активно участвовал в организации строительства храма Спаса-на-Водах в память моряков, погибших в Порт-Артуре и Цусиме (разрушен богоборческой властью). Он погребен в Александро-Невской Лавре.

2 июля 1925 г. в Ленинграде был расстрелян последний председатель Совета министров Российской Империи князь Николай Дмитриевич Голицын.

Он родился 31 марта 1850 г. Образование получил в Императорском Александровском лицее, по окончании которого поступил на службу в Министерство внутренних дел. Прошел все ступени чиновничьей лестницы, с 1885 по 1903 гг. последовательно занимал пост Архангельского, Калужского и Тверского губернатора. В 1903 г. назначен сенатором, в 1915 г. стал членом Государственного Совета, где был членом фракции правых. Во время Первой мировой войны был председателем Комиссии по оказанию помощи русским военнопленным. Имел репутацию право-консервативного деятеля, пользовался доверием Государыни Императрицы Александры Федоровны, по настоянию которой 27 декабря 1916 г. был назначен на пост председателя Совета министров. С началом февральской революции не проявил решительности в подавлении беспорядков. После захвата власти большевиками остался в России, зарабатывал на жизнь сапожным ремеслом и охраной огородов. Хотя политической деятельностью не занимался, дважды арестовывался ЧК. После третьего ареста расстрелян.

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