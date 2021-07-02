Парад содомитов в Италии превратился в парад глумления над Христом и Христианской церковью…

То, чем живут содомиты, как и любой сознательный и убеждённый в своей правоте грешник, продемонстрировали всему миру итальянские половые извращенцы, марш которых в Риме превратился в парад глумления над Христом и Христианской церковью.

Участники т.н. «марша гордости» в Италии разыгрывали богохульные сцены и публично глумились над Католической церковью, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Church Militant. Об этом рассказала итальянская журналистка Делла Валле, которая раньше сама была содомиткой, но ныне является убежденной христианкой и помогает тем, кто хочет оставить гомосексуальный образ жизни.

«Образы, которые я видела, были неописуемо ужасны, — поделилась женщина. — И то, как они хулили Иисуса и Его искупительную жертву на Кресте, заставило меня почувствовать тошноту». Она подчеркнула, что ей, как христианке, противно то, что происходит во время шествий половых извращенцев в Италии.

Так, один из участников гей-парада в Риме изображал Иисуса Христа и нёс крест, будучи на каблуках и в мини-юбке. Другой надел на себя терновый венец и нарисовал стигматы на ладонях и на боку, обернувшись в радужный флаг и т. д.

Аналогичные богохульные сцены разыгрывали и на «марше гордости» в Милане. При этом итальянские защитники ЛГБТ-сообщества убеждены, что «если бы Иисус Христос жил сегодня, он тоже прошёл бы в марше гордости».

Насмехались участники гей-парада в Риме и над Ватиканом и папой Франциском, выкрикивая вульгарные лозунги.

«Итальянские католики и евангелисты выразили глубокое сожаление в связи с молчанием понтифика о явной и широко распространенной христофобии, проявленной участниками марша ЛГБТК+», — подчеркнули в издании.

Впрочем, выходки содомитов сами говорят за себя и в каких-либо особых комментариях не нуждаются.

Русская линия