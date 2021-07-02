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Сводка новостей от 2 июля 2021

Албанцы продолжают нападки на сербов
В Косово украден и сожжён флаг с ворот сербского монастыря Грачаница…

В Косово украден и сожжён флаг с ворот сербского монастыря ГрачаницаВ ночь с 29 на 30 июня с ворот монастыря Грачаница на Косово был украден украшавший их в честь праздника Видовдан сербский флаг. Вскоре в социальных сетях появились и фотографии человека с флагом Албании в руках, который попирает этот флаг, сообщает Православие.Ru.

Позднее появилось видео, на котором несколько человек сжигают тот же сербских флаг.

«Последний инцидент говорит о возросшей степени угрозы религиозным правам и свободам и вообще безопасности объектов Сербской Православной Церкви на Косово и Метохии», — говорится в официальном церковном сообщении.

Рашко-Призренская епархия сообщила об инциденте косовской полиции и потребовала усиления мер для безопасности монастыря.

28 июня в монастыре прошли торжества по случаю праздника Видовдан, дня Косовской битвы, которые возглавил Патриарх Сербский Порфирий.

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