Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии рассказал о ситуации в Среднеуральском монастыре после решения суда о выселении всех ранее проживавших в нём насельниц…

Судебные приставы по решению суда в Верхней Пышме в среду утром выселили из Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом всех, кто так проживал и отказывался подчиняться священноначалию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаршу управления ФССП по Свердловской области Юлия Пьянкова.

Пост, посвящённый ситуации в Среднеуральском женском монастыре, опубликовал сегодня в своём Телеграм-канале глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений:

«Остававшиеся до сего дня насельницы Среднеуральского женского монастыря покинули сегодня обитель. Епархия предложила им выбрать любой женский монастырь на территории региона, где их окружат любовью и заботой. Для насельниц, нуждающихся в какой-либо помощи, действует круглосуточная «горячая линия».

На телефон «горячей линии» с утра обращаются родственники насельниц. Многие из них давно, особенно после событий прошлого года, хотели бы вернуть своих сестёр, дочерей, матерей в семью.

Как известно из сообщений правоохранительных органов, запрет на пользование помещениями Среднеуральского женского монастыря и проживание там кого-либо связан с требованием соблюдения законности при эксплуатации зданий и необходимостью быть уверенными в их безопасности.

Хотя соблюдение всех мер безопасности и документальное этому подтверждение было благословлено Церковью строителю этого монастыря и находилось в его ответственности, тем не менее, Екатеринбургская епархия сознаёт свою вину за недостаточно активное понуждение должностных лиц монастыря к исполнению всех требований законодательства.

Екатеринбургская епархия всегда последовательно придерживалась позиции, что с точки зрения гражданского закона и канонического права, Среднеуральский женский монастырь принадлежит Русской Православной Церкви, даже если это право до конца не закреплено формально. Несмотря на изменившуюся позицию строителя монастыря и его духовных чад, здания Среднеуральского женского монастыря не могут иметь другого собственника, кроме Русской Православной Церкви, а потому всегда воспринимая Среднеуральский монастырь как территорию своей канонической ответственности.

Екатеринбургская епархия приложит все усилия, чтобы все экспертизы были проведены в ближайшее время. Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы и, по исправлению всех недостатков, монастырские здания можно будет использовать по их назначению.

В той мере, которая нам будет позволена, мы постараемся сохранить в монастыре все условия для возможности возвращения насельниц монастыря в место принесения ими монашеских обетов, если они захотят им следовать далее.

Несмотря на их сегодняшнюю решимость пребывать вне церковного общения, мы, тем не менее, знаем из тысячелетней истории Церкви чудеса обращения и покаяния заблудших, поэтому оставляем двери чадолюбивой Матери Церкви открытыми для возвращения отпавших.

Дожидаясь итогов экспертизы зданий монастыря, епархия будет ходатайствовать перед Службой судебных приставов о присутствии на территории энергетика и других специалистов, поддерживающих жизненно важные системы зданий. А также о присутствии специалистов-животноводов из других монастырей митрополии и, возможно, специалистов агрохолдинга компании УГМК, которым предстоит осуществлять уход за животными монастырской фермы. Помощь указанных специалистов понадобится вплоть до того момента, пока обитель не вернётся к мирной жизни.

Обращаем также внимание на то, что на период проведения экспертизы зданий Среднеуральский монастырь находится под охраной правоохранительных органов. Доступ на территорию обители запрещён".

Русская линия