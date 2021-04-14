Владыка написал прошение о почислении на покой сразу после того, как Синод передал Московскую областную епархию в управление Патриарху Кириллу…

Бессменный руководитель Московской областной епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий попросил Святейшего Патриарха Кирилла отправить его на покой по состоянию здоровья сразу после того, как Св. Синод Русской Православной Церкви принял решение упразднить Московскую областную епархию и, создав на её месте Московскую митрополию, передаёт её в управление Его Святейшеству, сообщает Интерфакс.

Предполагалось, что митрополит Ювеналий станет Патриаршим наместником Московской митрополии и будет руководить ею фактически в качестве викарного архиерея при Патриархе.

«Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне продолжить епархиальные труды по управлению Московской епархией. В связи с этим прошу Ваше Святейшество почислить меня за штат с тем, чтобы назначенный Вами преемник исполнил постановление Священного Синода от 13 апреля с.г. и вступил в управление Московской епархией», — говорится в прошении владыки, опубликованном в среду на епархиальном сайте.

Митрополит Ювеналий также просит Патриарха благословить ему совершать богослужения в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово, где он делал свои «первые шаги» в сане епископа.

Обращение датировано 14 апреля 2021 года, что говорит о том, что владыка Ювеналий, скорее всего, не знал о том, какие преобразования ждут Московскую областную епархию во время Синода 13 апреля, и его просьбу можно считать протестом.

Накануне Синод постановил образовать на территории Подмосковья пять епархий и объединить их в Московскую митрополию. До сих пор на территории Московском области была одна епархия — Московская, которой митрополит Ювеналий руководил без малого 44 года — с июня 1977-го.

В настоящее время в СМИ уже появилась информация о том, что Патриарх Кирилл удовлетворил просьбу митрополита Ювеналия об уходе на покой и временно лично будет руководить вместо владыки приходами Подмосковья.

«Святейший Патриарх с пониманием отнёсся к прошению о почислении за штат, поданному Высокопреосвященным митрополитом Ювеналием, старейшим членом Синода, одним из наиболее заслуженных иерархов нашей Церкви, в течение стольких лет достойно исполнявшим многотрудные обязанности на разных поприщах церковного управления», — написал в своем Телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В связи с этим, по его словам, Патриарх вступил в непосредственное управление Московской митрополией, созданной накануне решением Синода, до тех пор, пока Синод не изберет преемника митрополита Ювеналия — нового Патриаршего наместника, митрополита Крутицкого и Коломенского.

Русская линия