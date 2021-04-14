Стамбул, Москва и Киев. Такие разные Синоды Коронавирусная инфекция в Турции, России и на Украине действует на православных архиереев по-разному… Заседание Св. Синода Константинопольского Патриархата, февраль 2021 года Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года Русская линия





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