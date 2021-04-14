|Сводка новостей от 14 апреля 2021
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|Заседание Св. Синода Константинопольского Патриархата, февраль 2021 года
|Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года
|Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года
|Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года
|Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года
Русская линия
|Стамбул, Москва и Киев. Такие разные Синоды
Коронавирусная инфекция в Турции, России и на Украине действует на православных архиереев по-разному...
Митрополит Екатеринбургский Евгений: «Остававшиеся до сего дня насельницы Среднеуральского женского монастыря покинули сегодня обитель»
Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии рассказал о ситуации в Среднеуральском монастыре после решения суда о выселении всех ранее проживавших в нём насельниц...
Митрополит Ювеналий отказался быть Патриаршим наместником Московской митрополии
Владыка написал прошение о почислении на покой сразу после того, как Синод передал Московскую областную епархию в управление Патриарху Кириллу...
Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память прп. Варсонофия Оптинского и вспоминаем лидера Союза Русского Народа А.И.Дубровина...