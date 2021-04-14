Русская линия
Сводка новостей от 14 апреля 2021

Стамбул, Москва и Киев. Такие разные Синоды
Коронавирусная инфекция в Турции, России и на Украине действует на православных архиереев по-разному…

Заседание Св. Синода Константинопольского Патриархата, февраль 2021 года
Заседание Св. Синода Константинопольского Патриархата, февраль 2021 года

Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года
Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года

Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года
Заседание Св. Синода РПЦ, апрель 2021 года

Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года
Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года

Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года
Заседание Синода УПЦ, декабрь 2020 года

Русская линия

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Стамбул, Москва и Киев. Такие разные Синоды
Коронавирусная инфекция в Турции, России и на Украине действует на православных архиереев по-разному...

Митрополит Екатеринбургский Евгений: «Остававшиеся до сего дня насельницы Среднеуральского женского монастыря покинули сегодня обитель»
Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии рассказал о ситуации в Среднеуральском монастыре после решения суда о выселении всех ранее проживавших в нём насельниц...

Митрополит Ювеналий отказался быть Патриаршим наместником Московской митрополии
Владыка написал прошение о почислении на покой сразу после того, как Синод передал Московскую областную епархию в управление Патриарху Кириллу...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память прп. Варсонофия Оптинского и вспоминаем лидера Союза Русского Народа А.И.Дубровина...

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