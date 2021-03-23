Митрополит Лимассольский Афанасий: Относительно ситуации на Украине я принял позицию, которую велит мне моя совесть и которая согласна канонам Святой Церкви

22 марта 2021 года в Тверской епархии состоялся второй семинар из цикла пастырских семинаров для тверского духовенства. Спикером семинара выступил иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий. Тема семинара — «Священство и паства: опыт созидания и духовного возрастания. Духовный рост пастыря и преодоление пастырских искушений в контексте опыта старцев Святой Горы Афон», сообщает официальный сайт Тверской епархии.

Семинар проходил дистанционно, в формате видеоконференции в программе Zoom.

В конференции участвовали митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет. В семинаре приняли участие более ста священнослужителей и монашествующих из Тверской, Бежецкой и Ржевской епархий. Митрополит Афанасий отвечал на вопросы по видеосвязи и в чате.

Были заданы разнообразные вопросы, касающиеся молитвенной и богослужебной жизни Церкви, Иисусовой молитвы, миссионерского, молодёжного и пастырского служения; духовных и семейных вопросов жизни священнослужителя, мер по защите от коронавирусной инфекции в храме; спорта среди священнослужителей и прихожан; деятельности священнослужителей-блогеров; голоса Церкви в обществе.

Митрополит Амвросий приветствовал Лимассольского митрополита и участников семинара:

«Сегодня мы проводим пастырский семинар в онлайн-формате, его возглавляет митрополит Лимассольский Афанасий из Кипрской Православной Церкви. К сожалению, сегодня мы нередко являемся свидетелями того, как священники заявляют о некоем выгорании, некоторые даже оставляют своё служение, и достаточно много присутствует сегодня искушений, в том числе в Церкви».

Митрополит Амвросий открыл семинар вопросом о том, на что обращали внимание в разговорах со священниками афонские старцы. Митрополит Афанасий сказал несколько слов о монашестве на Афоне, отметил, что главные обязанности афонских иеромонахов — совершать Божественную литургию, следить за собой, быть добродетельными и находиться в молитве и общении с Богом:

«Если человек рукополагается, становится священником, это ещё не значит, что он может быть пастырем душ людей, может исповедовать. Многие из нас стали духовными отцами, то есть людьми, которые исповедуют.

У священника должно обязательно быть духовное питание, духовная пища, чтобы давать духовную пищу своей пастве. Если священник не получает пищу, то он не сможет дать её людям. Безусловно, вся духовная пища — это аскетическая жизнь Церкви. В таких случаях старцы сосредотачивались на двух главных источниках духовной пищи: молитве и духовном чтении. Но к молитве они относили и участие в Таинствах, Причастие. К духовному чтению они относили чтение святых отцов. И это чтение они тоже как бы относили к молитве".

Митрополиту Афанасию задали вопрос, как монаху преодолеть искушения в современном мире. Он ответил: «Наше время отличается от прошедших эпох. Поэтому монашество не может сохранять те же, прошлые формы монашества, которые существовали в древности. Но суть монашества сохраняется та же. Монахом является человек, у которого нет в этом мире ничего, кроме Христа. Монах — это человек, который вне мира. Он приходит в монастырь, чтобы его сердце наполнилось любовью ко Христу и духовной работой. Всё это способствует аскетическому настрою нашей Церкви».

По поводу приходских священников-блогеров митрополит Афанасий сказал, что использовать интернет полезно в целях просвещения своей паствы, «однако и здесь требуется и рассуждение, и внимание, чтобы не стать зависимыми от интернета. И не растрачивать много сил, чтобы не оказалось так, что нам не хватает сил на другие наши обязанности. Те, кто в браке, не должны забывать, что у них есть жёны, дети, чтобы им тоже посвящать время. Если они сначала всё время в храме, а потом всю ночь сидят в интернете или разговаривают по телефону, то их семейная жизнь разрушится».

Владыка Афанасий посоветовал священникам прочитать для духовного роста все труды святителя Иоанна Златоуста. Труды Иоанна Златоуста — это сборник духовной жизни каждого пастыря, и его труды обязан прочитать каждый пастырь для лучшего окормления своей паствы. Митрополит Амвросий это подтвердил, поделившись воспоминаниями об обучении в Московской духовной академии и о том, что говорили его преподаватели: «Кто прочитал все труды Иоанна Златоуста, тот закончил духовную академию».

Прихожанам митрополит Афанасий посоветовал читать Святое Евангелие, жития святых, а также жизнеописание и труды святых наших дней: Паисия Святогорца, Иосифа Исихаста, Порфирия Кавсокаливита.

Относительно ситуации с Украиной митрополит Афанасий ответил, что он принял позицию, которую велит ему совесть и которая согласна канонам Святой Церкви.

По окончании конференции митрополит Амвросий поблагодарил митрополита Афанасия, настоятеля храма в честь святителя Николая Чудотворца в Лимассоле протоиерея Павла Поваляева и переводчицу Алевтину Волгину, высказал пожелание в скором времени увидеться с митрополитом Афанасием лично.

В ответном слове митрополит Афанасий поблагодарил главу Тверской митрополии за приглашение выступить перед священнослужителями Тверской митрополии.

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