Русская линия
Сводка новостей от 23 марта 2021

В России молитвенно отметят освобождение Греции от турецкого владычества
В Москве состоятся мемориальные торжества в память борцов греческого освободительного движения 1821−1823 годов…

Греческая революция против османского ига25 марта 2021 года в Донском ставропигиальном монастыре в Москве будет совершен торжественный молебен, а также лития по борцам греческого освободительного движения 1821−1823 гг., сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла богослужение возглавит председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в сослужении председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископа Каширского Феогноста и викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископа Дмитровского Феофилакта. Начало торжественного богослужения — в 15:00.

На богослужении, приуроченном к 200-летию начала греческого освободительного движения, ожидается присутствие Чрезвычайного и Полномочного посла Греческой Республики в Российской Федерации г-жи Екатерини Нассика, представителей греческой диаспоры, а также российских и греческих дипломатов.

Тем временем, российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» зашёл сегодня в греческий порт Пирей на празднование 200-летия национально-освободительной революции, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Греции.

В среду в Афины также прибывает премьер-министр России Михаил Мишустин, который будет представлять нашу страну на двухдневных торжествах.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: 220 лет назад в России было совершено страшное беззаконие, грех цареубийства
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил панихиду по невинно убиенному Императору Павлу I...

Митрополит Лимассольский Афанасий: Относительно ситуации на Украине я принял позицию, которую велит мне моя совесть и которая согласна канонам Святой Церкви
Кипрский архиерей по видео-связи провёл пастырский семинар для духовенства Тверской митрополии Русской Православной Церкви...

В России молитвенно отметят освобождение Греции от турецкого владычества
В Москве состоятся мемориальные торжества в память борцов греческого освободительного движения 1821−1823 годов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем крупных государственных деятелей К.П.Победоносцева и графа П.А.Шувалова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика