25 марта 2021 года в Донском ставропигиальном монастыре в Москве будет совершен торжественный молебен, а также лития по борцам греческого освободительного движения 1821−1823 гг., сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла богослужение возглавит председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в сослужении председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископа Каширского Феогноста и викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископа Дмитровского Феофилакта. Начало торжественного богослужения — в 15:00.

На богослужении, приуроченном к 200-летию начала греческого освободительного движения, ожидается присутствие Чрезвычайного и Полномочного посла Греческой Республики в Российской Федерации г-жи Екатерини Нассика, представителей греческой диаспоры, а также российских и греческих дипломатов.

Тем временем, российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» зашёл сегодня в греческий порт Пирей на празднование 200-летия национально-освободительной революции, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Греции.

В среду в Афины также прибывает премьер-министр России Михаил Мишустин, который будет представлять нашу страну на двухдневных торжествах.

Русская линия