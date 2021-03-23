23 марта 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по Императору Павлу I, убитому в результате заговора 220 лет назад — в ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 года, сообщает Патриархия.Ru.

Заупокойное богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

Перед началом панихиды Предстоятель Русской Православной Церкви произнёс слово:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Ровно 220 лет тому назад, в 1801 году в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, было совершено страшное злодеяние: группа заговорщиков жестоко умертвила законного главу государства Императора Павла Петровича.

Заговорщики связывали с умерщвлением Императора Павла очень большие надежды на радикальные изменения жизни нашей страны и нашего народа по тем лекалам и образцам, которые уже сформировались в результате революционных событий XVIII века в Западной Европе, в первую очередь во Франции. Этот образ перемен был настолько вожделенным для части русской интеллигенции, что поднявшие руку на Государя Императора не остановились даже перед тем, чтобы умертвить ни в чём не повинного человека. Заговорщики возлагали надежды на Александра Павловича, сына законного Императора, полагая, что с его приходом к власти произойдут перемены, ради которых они и совершили это преступление.

Но ведь ничего не получилось! Да, Император Павел был зверски умерщвлён в своём собственном доме, но надежды, которые заговорщики связывали с этим убийством, не оправдались. Александр, став Императором Всероссийским и пройдя через непростой путь переосмысления всего того, что происходило в Отечестве, возглавил великую войну с французами, когда страшный враг дошёл до Москвы. Не получило укоренить на русском престоле царя, который был бы способен предать национальные интересы.

Почему же мы вспоминаем сегодня 220-ю годовщину этого преступления? Потому что было совершено беззаконие, страшный грех цареубийства. Всё, что произошло, должно было показать и показало русским людям, насколько губительны попытки изменить течение жизни народа через преступление. В дальнейшем в нашей истории снова были такие попытки, и мы знаем, какими страшными были их последствия.

Вспоминая трагически погибшего Государя Императора Павла Петровича, мы возносим Господу молитвы о упокоении его души и одновременно ещё и ещё раз задумываемся о том, насколько важно, чтобы течение жизни нашего народа было спокойным, мирным, чтобы оно исключало всякого рода потрясения. Верим, что весь тот опыт, через который прошла наша страна, наш народ и в веке XIX, и в веке ХХ, должен сформировать глубокие патриотические убеждения, направленные на сохранение самобытной жизни нашего народа, его веры, его культуры, его языка, а главное, его свободы, в условиях которой только и возможно мирное и поступательное движение страны.

Вспоминая невинно убиенного Государя Императора Павла Петровича, ещё и ещё раз вознесём Господу наши молитвы об Отечестве нашем, о мирной жизни нашего народа и о том, чтобы мы, умудрённые историческим опытом, никогда не повторяли тех страшных ошибок, которые совершали предшествующие поколения. Дай Бог, чтобы этот опыт укрепил нас в любви к Отечеству и в вере православной. Аминь".

Русская линия