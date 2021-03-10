Прихожане села Келеберда Полтавской области Украины, у которых меценат отобрал храм, чтобы передать его «ПЦУ», заявили о своей верности канонической УПЦ…

Религиозная община УПЦ села Келеберда Полтавской области Украины, у которой меценат отбирает построенный с его помощью Спасо-Преображенский храм, заявила о верности канонической Украинской Православной Церкви и нежелании «становиться на путь Иуды ради каких-то земных богатств». Об истории строительства сельского храма и нынешней ситуации вокруг него верующие Келеберды рассказали в проекте «Дозор» на «Первом Казацком», сообщает СПЖ.

По словам прихожан, ранее на территории села было семь каменных православных церквей, но все они были разрушены.

«В 1998 году появилось очень большое желание у нашей общины построить хотя бы одну церковь, — рассказала прихожанка Спасо-Преображенского храма Татьяна Марченко. — Сначала создали и зарегистрировали религиозную общину Украинской Православной Церкви, потом состоялась встреча с одним из предпринимателей города Комсомольск, ныне — Горишние Плавни, Александром Григорьевичем Морозом. Он с радостью предложил помощь в возведении храма. Заказчиком строительства выступал Свято-Николаевский собор УПЦ Комсомольска. Были большие баталии из-за выделения земельного участка, потому что на этом месте хотели построить кафе. С 1999 по 2005 год шло активное строительство за средства мецената. Но и жители села не были в стороне — активно принимали участие во всех подсобных работах».

Освящение храма было совершено в 2005 году. Меценат строительства объявил его подарком православной общине села, и верующие, во главе с семьёй священника, приступили к благоустройству церковной и прилегающей территории.

«В 2009 году, по неизвестной нам причине, нотариальная контора перерегистрировала храм на имя мецената Александра Мороза, — отметила верующая УПЦ Галина Чеснокова. — Но никто даже в страшном сне не мог себе представить, что в этом году храм у нас отберут и передадут без нашего ведома, другой конфессии. Таким образом, мы вынуждены покинуть стены этого здания. Мы не можем находиться на службе с раскольниками. У каждого человека есть свои ценности — семья, Родина, вера. Сейчас за нас решают, на каком языке нам молиться и в какой конфессии находиться».

В том же 2009 году община УПЦ и Александр Мороз заключили договор об аренде помещения храма, звонницы, приходского дома.

И вот, как рассказала прихожанка Ирина Перемена, настоятелю храма официально сообщили, что 31 марта 2021 года заканчивается срок договора и собственник желает его разорвать, и «поэтому в семидневный срок наша община должна освободить помещение храма, а настоятель — приходской дом, в котором проживает со своей семьей».

Верующие подчеркнули, что на территории села Келеберда нет другой религиозной общины, люди не хотят ничего менять в своей духовной жизни и остаются верными канонической Украинской Православной Церкви.

При этом община «ПЦУ» есть в городе Горишние Плавни — в 10 км от Келеберды. По словам верующих УПЦ, «именно с этой общиной планируют заключить договор на совершение богослужений в нашем храме».

«Время не стоит на месте, власть меняется, политика меняется, и только Церковь остаётся постоянной, ибо в ней — Христос. Наша община не желает становиться на путь Иуды ради каких-то земных богатств или ещё чего-то. Лучше оставить здание и не предать Бога, потому что грех раскола, по учению святых отцов, не смывается даже мученической кровью», — подчеркнула прихожанка Спасо-Преображенского храма УПЦ Оксана Задворная.

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