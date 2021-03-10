Председатель Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор отреагировал на заявление Владимира Зеленского по поводу «хайпа» на церковном вопросе, призвав украинские власти соблюдать Конституцию страны и не вмешиваться в церковные дела, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По мнению иерарха, «такие слова главы государства являются чётким месседжем для тех политиков, которые сегодня стремятся „создать“ себе имя не путём социальных или экономических инициатив, а путём популизма. Это касается и „церковного вопроса“».

Епископ Виктор обратил внимание, что «таким политикам следует помнить, что инициируя антицерковные законы и выступая критиками Украинской Православной Церкви, они получают не только временный „хайп“, но и касаются религиозной жизни миллионов граждан Украины — верующих УПЦ».

Владыка согласился со словами главы государства о том, что «хайп» на «вопросе Церкви» разделяет общество.

«Потому, что те люди, которые требуют от Церкви переименования, а тем более те, которые захватывают силой наши храмы, травят и преследуют верующих УПЦ — работают против мира и благополучия в Украине, — подчеркнул он. — Физическое и моральное насилие, агрессивная риторика в СМИ и политической сфере относительно УПЦ — всё это создаёт постоянное напряжение и нивелирует миротворческие усилия, как самой власти, так и отдельных её представителей».

При этом иерарх УПЦ отметил: «православным христианам как раз и не нужен „хайп“, ведь они всегда стремятся к покою и миру, желают молиться и ходить в храмы». «Задача же государства, в свою очередь, удовлетворить эти стремления и обеспечить соблюдение религиозных прав и свобод, чётко прописанных в Конституции Украины», — отметил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.

«Для того, чтобы не было даже повода для „хайпа“, нужно просто придерживаться Конституции Украины. И тогда в государстве воцарятся мир, спокойствие и единство», — заключил владыка.

Русская линия