Епископ Барышевский Виктор: Избежать «хайпа» на церковных вопросах поможет соблюдение Конституции
Иерарх УПЦ прокомментировал слова президента Украины по поводу попыток украинских политиков заработать себе очки за счёт Церкви…
Председатель Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор отреагировал на заявление Владимира Зеленского по поводу «хайпа» на церковном вопросе, призвав украинские власти соблюдать Конституцию страны и не вмешиваться в церковные дела, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
По мнению иерарха, «такие слова главы государства являются чётким месседжем для тех политиков, которые сегодня стремятся „создать“ себе имя не путём социальных или экономических инициатив, а путём популизма. Это касается и „церковного вопроса“».
Епископ Виктор обратил внимание, что «таким политикам следует помнить, что инициируя антицерковные законы и выступая критиками Украинской Православной Церкви, они получают не только временный „хайп“, но и касаются религиозной жизни миллионов граждан Украины — верующих УПЦ».
Владыка согласился со словами главы государства о том, что «хайп» на «вопросе Церкви» разделяет общество.
«Потому, что те люди, которые требуют от Церкви переименования, а тем более те, которые захватывают силой наши храмы, травят и преследуют верующих УПЦ — работают против мира и благополучия в Украине, — подчеркнул он. — Физическое и моральное насилие, агрессивная риторика в СМИ и политической сфере относительно УПЦ — всё это создаёт постоянное напряжение и нивелирует миротворческие усилия, как самой власти, так и отдельных её представителей».
При этом иерарх УПЦ отметил: «православным христианам как раз и не нужен „хайп“, ведь они всегда стремятся к покою и миру, желают молиться и ходить в храмы». «Задача же государства, в свою очередь, удовлетворить эти стремления и обеспечить соблюдение религиозных прав и свобод, чётко прописанных в Конституции Украины», — отметил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.
«Для того, чтобы не было даже повода для „хайпа“, нужно просто придерживаться Конституции Украины. И тогда в государстве воцарятся мир, спокойствие и единство», — заключил владыка.
Епископ Барышевский Виктор: Избежать «хайпа» на церковных вопросах поможет соблюдение Конституции Иерарх УПЦ прокомментировал слова президента Украины по поводу попыток украинских политиков заработать себе очки за счёт Церкви...