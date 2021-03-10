Украинские власти уже открыто говорят о том, что они не будут выполнять подписанные ранее Минские соглашения по установлению мира на Донбассе, и без какого-либо согласования с Донецком и Луганском готовят новый план по урегулированию конфликта, который якобы уже одобрили Германия и Франция.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал понять, что на самом деле этот план — это переработанные украинскими властями предложения Германии и Франции, то есть по сути переиначенный план Штайнмайера, который устанавливал порядок выполнения пунктов Минских соглашений и который не устроил Киев, сообщает УНИАН.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, и мы считаем, что он соответствует духу и принципам „Минска“, он отвечает нормам международного права», — заявил Ермак.

По его словам, Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украину и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.

В чём заключается этот план, догадаться не сложно — украинские власти выбрали из Минских соглашений только те пункты, которые их устраивают и составили из них свой перечень требований. Это полное разоружение подразделений Донецка и Луганска, передача границы украинским военным и т. д., то есть полная сдача Донбасса на милость Киеву, который потом, может быть, предоставит его жителям некоторые права.

Впрочем, сам Ермак проговорился — помимо общих фраз о гениальности нового плана, он заявил, что если Россия отвергнет предложения Киева, то она покажет, что на самом деле не хочет мира и лишь притворяется, использую мирную риторику. То есть Киев пытается свалить с больной головы на здоровую — украинские чиновники отказываются выполнять Минские соглашения, но переложить вину за это они собираются на Москву.

Мы уже писали, что в интересах Зеленского сегодня начало «маленькой победоносной войны» на Донбассе. Только так бывший комик может победить своего конкурента на поле украинского национализма Порошенко и удержаться у власти. А для этого ему нужно найти повод для выхода из Минских соглашений и начала боевых действий.

Русская линия