Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2021

Украинские власти вновь пытаются пересмотреть Минские соглашения
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев разработал новый план урегулирования конфликта на Донбассе…

Андрей ЕрмакУкраинские власти уже открыто говорят о том, что они не будут выполнять подписанные ранее Минские соглашения по установлению мира на Донбассе, и без какого-либо согласования с Донецком и Луганском готовят новый план по урегулированию конфликта, который якобы уже одобрили Германия и Франция.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал понять, что на самом деле этот план — это переработанные украинскими властями предложения Германии и Франции, то есть по сути переиначенный план Штайнмайера, который устанавливал порядок выполнения пунктов Минских соглашений и который не устроил Киев, сообщает УНИАН.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, и мы считаем, что он соответствует духу и принципам „Минска“, он отвечает нормам международного права», — заявил Ермак.

По его словам, Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украину и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.

В чём заключается этот план, догадаться не сложно — украинские власти выбрали из Минских соглашений только те пункты, которые их устраивают и составили из них свой перечень требований. Это полное разоружение подразделений Донецка и Луганска, передача границы украинским военным и т. д., то есть полная сдача Донбасса на милость Киеву, который потом, может быть, предоставит его жителям некоторые права.

Впрочем, сам Ермак проговорился — помимо общих фраз о гениальности нового плана, он заявил, что если Россия отвергнет предложения Киева, то она покажет, что на самом деле не хочет мира и лишь притворяется, использую мирную риторику. То есть Киев пытается свалить с больной головы на здоровую — украинские чиновники отказываются выполнять Минские соглашения, но переложить вину за это они собираются на Москву.

Мы уже писали, что в интересах Зеленского сегодня начало «маленькой победоносной войны» на Донбассе. Только так бывший комик может победить своего конкурента на поле украинского национализма Порошенко и удержаться у власти. А для этого ему нужно найти повод для выхода из Минских соглашений и начала боевых действий.

Русская линия

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Украинские власти вновь пытаются пересмотреть Минские соглашения
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