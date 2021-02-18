Один из инициаторов восстановления Храма Христа Спасителя в Москве отошёл ко Господу на 85-м году жизни…

16 февраля 2021 года скончался один из инициаторов восстановления кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве народный художник России Владимир Мокроусов, сообщает Патриархия.Ru.

«Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 16 февраля 2021 года, на 85-м году жизни, скончался Владимир Петрович Мокроусов (1936−2021), выдающийся скульптор, мастер яркой творческой индивидуальности, возрождавший христианскую культуру России, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат многих всесоюзных и всероссийских конкурсов по монументальному искусству», — заявили пресс-службы Российской академии художеств отмечается.

В Российской академии художеств подчеркнули, что В. Мокроусов внёс значительный вклад в отечественную художественную культуру, создал свое направление в искусстве пластики, получившее широкое признание в России и за рубежом.

«Его творческая биография тесно связана с историей нашей страны. Одним из первых он обратился к решению историко-религиозной темы в отечественном искусстве. Вместе с писателем В.А. Солоухиным он стал инициатором возрождения кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы.

В. Мокроусовым созданы монументальные скульптурные композиции для многих храмов России: «Святая великомученица Варвара с житием» (2007, г. Кемерово), «Святой князь Александр Невский перед сражением» (2010, Республика Мордовия), «Царские мученики» (2013, г. Саров Нижегородской обл.), «Молитва за Отечество» (2016, г. Москва) и другие. Скульптором также созданы значительные по художественным достоинствам памятники великим людям нашей страны, например, памятник первому генералиссимусу России А. Шеину (2009, г. Азов). В.П. Мокроусов возрождал в России традицию установки поклонных крестов (2012, 2014, Нижегородская обл.).

Отпевание В.П. Мокроусова состоится в нижней Спасо-Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве 20 февраля в 12.00.

Русская линия