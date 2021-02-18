Для единства между католиками и православными нужно лишь воспитывать новое поколение «богословов», заявил представитель Константинопольского Патриархата…

У Фанара нет проблемы в том, чтобы признать первенство Рима и объединиться с католиками, вопрос лишь в том, как это первенство будет реализовываться Католической церковью, заявил иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча) на онлайн-конференции «Вызовы и перспективы православно-католического богословского диалога», посвященный поискам путей единства православных и католиков.

В конференции помимо архиепископа приняли участие глава Восточного бюро Папского Совета по содействию христианскому единству Гиацинт Дестивель, профессор Петрос Василиадис и ряд других греческих богословов.

В ходе экуменического диалога иерарх Фанара заявил, что для осуществления полного единства между католиками и православными очень важно воспитывать новое поколение богословов не только хорошо знающих традиции своей Церкви, но и открытых к традициям другой Церкви. Потому, как считает Геча, православные студенты должны учиться в католических учебных заведениях, а католики — в православных.

Комментируя слова Дестиваля о роли папы в будущей объединенной Церкви, иерарх Фанара заявил, что «у православных нет проблем с первенством Римской Церкви, поскольку эта Церковь согласно святоотеческим и каноническим традициям председательствует в любви. Потому с православной точки зрения первенство Рима — это не проблема. Вопрос в том, как это первенство будет реализовываться на практике».

По мнению Гечи, в объединенной Церкви католики не должны требовать от православных признавать больше прав Рима, чем это было в первом тысячелетии.

Ранее Патриарх Варфоломей заявил, что 1700-летний юбилей Никейского собора, который состоится в 2025 году — повод для объединения христиан.

Комментируя идею встретиться с представителями различных христианских Церквей в Никее в 2025 году, озвученную после встречи с папой Франциском в Иерусалиме в 2014-м, глава Фанара подчеркнул, что «это может послужить для христианских Церквей поводом задуматься о своем пути, об ошибках прошлого и настоящего, а также предпринять более серьёзные шаги, определённый экуменический путь, опираясь на уроки более чем векового современного экуменического опыта».

«Первый Вселенский Собор в Никее — это символ, поворотный момент в истории христианства, не только потому, что он сформулировал Символ веры, но и потому, что издал 20 канонов. Никея, таким образом, предлагает уникальную возможность укрепить наше общее каноническое наследие первого тысячелетия и изучить важность канонического права как инструмента для содействия экуменическому диалогу», — сказал глава Фанара.

По его мнению, каноны — это «компоненты поиска согласия на уровне доктрины, которая до сих пор была основным и доминирующим направлением в современном экуменическом дискурсе», а предстоящий юбилей Никейского Собора — «призыв ко всем христианам осознать, что-то, что нас объединяет, больше того, что держит нас в простой привычке разделения».

«Христианское единство и общий подход к большим проблемам современности — это не только текущая просьба, но и заповедь Основателя Церкви. Великие юбилеи напоминают нам об этой истине», — сказал глава Константинопольского патриархата.

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