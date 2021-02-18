Святейший Патриарх Кирилл по телефону поздравил владыку с избранием на Патриарший престол Сербской Православной Церкви…

18 февраля 2021 года в столице Сербии состоялся Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, на котором был избран новый Святейший Патриарх Сербский. Избирательное собрание проходило в крипте кафедрального соборного храма святого Саввы на Врачаре, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Патриархом Сербской Православной Церкви стал митрополит Загребский и Люблянский Порфирий, который был избран жребием из трёх кандидатов.

В число избранных Собором кандидатов на Патриаршее служение вошли также епископ Бачский Ириней и епископ Баня-Лукский Ефрем.

Перед началом Архиерейского Собора в храме святого Саввы была совершена Божественная литургия, которую возглавил местоблюститель Патриаршего престола митрополит Дабро-Боснийский Хризостом в сослужении иерархов и духовенства Сербской Православной Церкви. Перед началом заседания Собора прошла поминальная служба на могиле Патриарха Сербского Иринея с молитвенным призыванием Духа Святого.

18 февраля 2021 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с избранный Сербским Патриархом. Предстоятель Русской Православной Церкви тепло поздравил митрополита Порфирия с избранием и пожелал ему многих сил и укрепления от Господа на предстоящем пути Патриаршего служения.

Сердечно поблагодарив Святейшего Патриарха Кирилла за поздравления и добрые пожелания, владыка Порфирий попросил молитв Его Святейшества об успешном прохождении возложенного на него служения.

Немаловажным будет отметить, что ещё в 2020 году владыка Порфирий предельно чётко обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Будущий Сербский Патриарх подчеркнул, что отношение к этой проблеме выражено Сербской Православной Церковью соборно. Чёткая позиция Церкви состоит в том, «что нераскаявшиеся украинские раскольники не признаются даже членами Церкви, не говоря уже о признании нормальной автокефальной Православной Церковью».

«Мы действительно сожалеем и скорбим о разрушении единства святой Соборной Церкви. Нужно восстановить прежнюю благословенную любовь и единство святых Поместных Церквей Божиих. Нет ничего нужнее и драгоценнее любви, мира и единомыслия между нами братьями во Христе. Я уверен, что найдётся способ решить этот больной вопрос в духе святых канонов нашей Церкви», — подчеркнул владыка.

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, в миру — Првослав Перич, родился 22 июля 1961 года в городе Бечей (Сербия). Окончил начальную школу в Чаруге, а гимназию — в Новом Саде в 1980 году.

Изучал археологию на Философском факультете Белградского университета, в 1987 году окончил Богословский факультет Сербской Православной Церкви в Белграде.

Пострижен в монашество 11 апреля 1986 года своим духовным отцом иеромонахом Иринеем (Буловичем), впоследствии епископом Бачским. 23 июня того же года епископ Рашско-Призренский Павел (в 1990—2009 годы — Патриарх Сербский) рукоположил монаха Порфирия в сан иеродиакона в монастыре Святой Троицы в Мушутиште.

Обучался в аспирантуре Богословского факультета Афинского университета в 1987—1990 годах. Там же в 2004 году защитил докторскую диссертацию.

21 ноября 1990 года рукоположен в сан иеромонаха в монастыре Святых архангелов в Ковилье (Бачская епархия) и тогда же назначен игуменом этого монастыря.

14 мая 1999 года решением Архиерейского Собора избран епископом Егарским, викарием Бачской епархии. 13 июня 1999 года Патриарх Сербский Павел возглавил его архиерейскую хиротонию.

26 мая 2014 года Архиерейским Собором избран митрополитом Загребско-Люблянским. Настолование, которое совершил Патриарх Сербский Ириней, состоялось 13 июня в кафедральном соборе Преображения Господня в Загребе.

18 февраля 2021 года Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви избран Патриархом Сербским.

Русская линия