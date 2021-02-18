Владимир Легойда: Мне кажется логичным и правильным установить на Лубянке монумент Александру Невскому или Ивану III, либо оставить всё так, как есть

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что ради мира в обществе лучше не устанавливать на Лубянской площади какие бы то ни было монументы.

«С учётом всех сложностей дискуссии и волнений, которые эта тема уже вызвала, я считаю, что самым, наверное, правильным решением было бы не ставить на Лубянской площади никакого памятника. В этом тоже был бы определенный символизм», — сказал Легойда в четверг «Интерфаксу», подчеркнув, что это его личная точка зрения.

«Если же мы исходим из того, что памятник обязательно должен быть поставлен, что такое решение будет принято, и вопрос только в том, какой это будет памятник, то из тех фигур, которые назывались, мне кажется логичным и правильным установить монумент Александру Невскому или Ивану III — людям, безусловно, его заслуживающим», — добавил Легойда.

При этом он отметил, что царя Иван III — фигура очень недооцененная.

В последние дни вновь активизировалась дискуссия о возможной установке памятника на Лубянской площади. Среди озвученных предложений — монументы Феликсу Дзержинскому, Александру Невскому, Ивану III, Юрию Андропову. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил рассмотреть вопрос возвращения на Лубянку памятника на референдуме. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказал мнение, что при решении вопроса о развитии Лубянской площади нельзя торопиться, необходимо учесть мнения всех социальных групп.

Русская линия