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Сводка новостей от 2 декабря 2020

В Таллине установят мемориальную доску митрополиту Корнилию (Якобсу)
Мемориальный знак в честь почившего Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата появится по инициативе местных жителей…

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс)В таллиннском микрорайоне Ласнамяэ установят мемориальную доску почившему Предстоятелю Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополиту Корнилию (Якобсу), сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство BNS и пресс-службу районной управы.

Памятная доска митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии будет установлена в рамках проекта «Музей Ласнамяэ». Архиерей Русской Православной Церкви митрополит Корнилий (в миру — Вячеслав Васильевич Якобс; 1924 — 2018) жил в доме по адресу Викерласе, 20. Именно на этом здании, где прошло более 20 лет его жизни, 5 декабря и откроют памятную доску.

«Летом этого года мы инициировали проект „Музей Ласнамяэ“, цель которого в популяризации истории самого большого района Таллина. История района — это, в первую очередь, история его жителей. Мы решили увековечить память людей, которые жили в нашем районе и оставили глубокий след в истории всей страны и призываем всех жителей Ласнамяэ подумать вместе с нами, чьи истории могли бы быть рассказаны на фасадах ласнамяэских домов», — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Таким образом, эстонцы сами признали, что владыка Корнилий внёс значительный след в историю Эстонии.

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В Таллине установят мемориальную доску митрополиту Корнилию (Якобсу)
Мемориальный знак в честь почившего Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата появится по инициативе местных жителей...

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