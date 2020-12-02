В Общественной палате предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. Проект соответствующей резолюции подготовил член ОП Павел Пожигайло, сообщает газета «Известия».

Среди предложений — запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в программе одиноких мужчин и женщин.

Пристальное внимание на пробелы в регулировании суррогатного материнства общественные организации и органы власти обратили после трагедии в Одинцове. В январе в квартире подмосковного города нашли погибшего младенца. Кроме него, во временном «приюте» следователи обнаружили ещё двоих детей, которых передали органам опеки. А в конце июня в московской квартире полиция нашла ещё пятерых новорождённых. Все они были рождены по программе суррогатного материнства. На данный момент в отношении девяти врачей и сотрудников коммерческих организаций возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Предложения члена ОП уже нашли поддержку в Госдуме. По словам депутата, члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, от населения скрыто, сколько детей рождены суррогатными матерями, какова их судьба, для каких целей они были приобретены и находятся ли в безопасности.

«Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка», — заявил парламентарий.

После заседания в ОП будут проведены слушания в Госдуме, подготовлены проект поправок в законодательство и доклад со статистикой, которые направят президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока. Всё это будет представлено в контексте национальной безопасности, пояснил Николай Земцов.

Русская Православная Церковь давно выступает за полный запрет суррогатного материнства как способа торговли детьми, однако российские власти отказываются прислушиваться к этим призывам. Нынешнее предложение Общественной палаты — это половинчатая мера, которая не запрещает, а лишь ограничивает существующую практику, однако даже это в нынешних условиях является шагом вперёд.

Русская линия