В Русской Православной Церкви поддерживают разработанный законопроект об экспертизе детских игр и игрушек, отметив, что предлагаемые меры являются полезными и своевременными и могли бы защитить детей от «порой нездорового воображения производителей», сообщает РИА Новости.

Ранее правительство РФ подготовило законопроект об экспертизе «настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений» на предмет их опасности для психического здоровья детей. Его текст опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, предполагается внесение изменений в текст действующего федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятого в 1998 году.

В соответствии с текстом законопроекта, риск для психического здоровья детей представляют игры и игрушки, которые изображают или описывают «допустимость причинения вреда своему здоровью, либо здоровью окружающих, насилие и жестокость по отношению к людям или животным», «употребление наркотиков, табака, алкоголя», «сцены сексуального насилия, порнографического характера, половых отношений», «противоправное поведение», «участие в азартных играх», «нанесение увечий, несчастные случаи, аварии или катастрофы, случаи смерти в унижающей человеческое достоинство форме», а также «случаи оскорбления религиозных чувств верующих» и «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».

«Современный рынок игр и игрушек поистине огромен, а возмущение родителей отсутствием выбора всё больше. Интернет заполнен фотографиями различных игр и игрушек, которые выглядят странно, пугающе или обескураживающе даже для взрослых. Уверен, детей необходимо защищать от результатов порой нездорового воображения производителей, которые ради увеличения продаж готовы переступить через что и через кого угодно. Именно поэтому считаю предлагаемые дополнения в закон полезными и своевременными», — написал во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

В пример он привел свою собственную семейную историю, когда его средняя дочь однажды попросила подарить ей на Рождество ангела. «Обрадованные, мы отправились с женой в один из лучших московских детских магазинов игрушек. Чего там только не было — мишек, зайчиков, гусей, свиней, чертей, вампиров. А вот с ангелами было туговато. Единственный, которого нам удалось в конце концов найти, был так похож на беса, что покупать мы его не стали», — поделился Легойда.

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