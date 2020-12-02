На внеочередном заседании Синода кипрские архиереи призвали паству соблюдать правила карантина и при желании вакцинироваться, но не сомневаться в том, что Святое Причастие не передает никаких болезней…

Кипрская Православная Церковь поддерживает ограничительные меры по защите от коронавируса и разработку вакцины от этого в вируса, но категорически отказывается менять древнюю церковную практику причастия верующих из одной Чаши, так как «Святое Причастие не передает никаких болезней». Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного заседания Священного Синода Кипрской Церкви, которое состоялось 1 декабря 2020 года, сообщает греческий портал «OrthodoxTimes».

Священный Синод Кипрской Церкви изучил информацию группы эпидемиологов, которые присутствовали на заседании, и отметил, что верующие обязаны соблюдать те меры, которые предписываются компетентными государственными медицинскими службами в связи с карантином.

«Церковь настоятельно рекомендует это делать. Мы ограничиваем свою свободу и права, даже в том, что касается посещения храма, добровольно, чтобы защитить себя и своих ближних и иметь возможность освободиться от ограничений как можно скорее», — говорится в синодальном постановлении.

Кипрский Синод подчеркнул, что, не игнорируя некоторых оговорок относительно состава и действия вакцин, которые готовят крупные фармацевтические предприятия, и внимательно выслушав экспертов, решил рекомендовать верующим вакцинироваться, если конкретная вакцина будет рекомендована медицинскими службами государства. При этом члены Синода указываются, что эта процедура должна быть добровольной.

Что же касается Святого Причастия, то Священный Синод Кипрской Церкви подчеркивает, что его позиция остаётся по этому вопросу неизменной — «Тело и Кровь Иисуса Христа не передают никакой болезни». «Это доказывается долгой жизнью и практикой Церкви. Они будет по-прежнему предоставляться тем же традиционным способом, что и сегодня, в соответствии со всеми положениями органов здравоохранения, касающимися расстояний и личных мер предосторожности», — заявили в Синоде.

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