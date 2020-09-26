Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Трамп вновь выступил против абортов и в защиту нерождённых детей. Патриарх Варфоломей обижен тем, что Поместные Церкви не хотят признавать его восточным папой Римским. Ватикан подтвердил свою жёсткую позицию по эвтаназии. Греция готова возобновить авиасообщение с Россией

23 сентября 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет закон, требующий оказания медицинской помощи младенцам, родившимся живыми после неудачных абортов.

«Сегодня я объявляю о том, что подпишу исполнительный приказ „Born-Alive“, чтобы все драгоценные младенцы, рождённые живыми, независимо от обстоятельств, получили медицинскую помощь, которую они заслуживают. Это наш священный моральный долг», — подчеркнул Дональд Трамп.

Законпроект о лицах, переживших младенческий аборт, неоднократно представлялся в Конгрессе, но так и не стал законом из-за недостаточного количества подписей членов Палаты представителей.

Предлагаемый закон не устанавливает каких-либо новых ограничений или лимитов на доступ к аборту, но будет требовать, чтобы младенцы, рождённые живыми после попытки аборта, получали надлежащую медицинскую помощь, соответствующую той, которая оказывается ребёнку того же возраста, рождённому при других обстоятельствах. Несколько штатов уже приняли свою собственную версию законопроекта.

Трамп также объявил, что его администрация будет «увеличивать федеральное финансирование неонатальных исследований, чтобы обеспечить каждому ребёнку наилучшие шансы на процветание и рост».

Ранее Трамп уже неоднократно выступал против абортов, и хотя его намерение подписать новый закон — это полумера, которая не останавливает в США само убийство детей, тем не менее, это всё, что ныне возможно сделать для спасения нерождённых младенцев в реалиях нынешнего американского общества.





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Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей серьёзно разочарован и обижен тем, что, несмотря на его прямые заявления о своих особых правах во всём православном мире, Поместные Православные Церкви отказываются признавать его «восточным папой Римским» и подчиняться «Матери-Церкви — Константинополю».

Об этом свидетельствуют постоянные оговорки Патриарха Варфоломея, которые он допускает по поводу и без повода в адрес неких «неблагодарных детей», которые всем обязаны Константинопольскому Патриархату, однако не хотят считать его действия безошибочными.

Так, 1 сентября 2020 года глава Константинопольского Патриархата вновь пожаловался на «неблагодарных детей с Севера», сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodox Times.

Приветствуя новоизбранного митрополита Метрского и Афирского Димитрия, Патриарх Варфоломей указал на «особый восторг» в связи официальным возложением «евангелического послания вашего достойного избрания в качестве митрополита Вселенского престола, в заслугу ваших многих лет служения, особенно в великой стране Германии среди эмигрантов, детей Матери-Церкви, под началом выдающегося пастыря брата Августина».

«Мы всем обязаны нашему Вселенскому патриархату, этой любящей Матери, которая рождает и взращивает своих детей в воспитании и послушанию Господу, она делает их пастырями и учителями народа Божьего, она поддерживает их, она прославляет их и она хвалится ими Богу, иногда она претерпевает от их неблагодарности, как от отдельных лиц, так и церковных лиц и объединений, как в случае с ее детьми с севера», — сказал глава Фанара.





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Ватикан обнародовал новый документ Конгрегации вероучения Samaritanus bonus — «Добрый самарянин», посвященный заботе о людях на критическом и терминальном этапе их жизни. Папа Франциск одобрил этот документ, подписанный кардиналом-префектом Луисом Ладариа и секретарем Конгрегации архиепископом Джакомо Моранд.

Ответственное отношение к больному подразумевает уход за ним до самого конца. Именно этот критерий и должен лежать в основе оценки различных действий, которые следует предпринять в ситуации неизлечимой болезни, помня, что невозможность вылечить не означает невозможность лечить, заявили в Ватикане.

Однако паллиативного лечения будет недостаточно, если рядом с больным нет человека, благодаря которому он может осознать свою ценность и уникальность. Рядом со страждущим может быть немало людей, как это было во время распятия Христа: у Креста были и чиновники Римской империи, и любопытные, и безразличные, и разгневанные люди. Они находились у Креста, но не были с Распятым. Точно так же, в отделах интенсивной терапии или в больницах рядом с пациентами можно «находиться», подобно чиновникам, а можно «быть» с больными.

В документе перечисляются некоторые факторы, которые затемняют священный характер каждой человеческой жизни, ограничивая способность воспринимать ее глубокую ценность, и первый из этих факторов — это двусмысленное понятие «достойной смерти», которое соотносится с понятием «качества жизни». Здесь мы сталкиваемся с утилитаристской антропологической перспективой. Второй фактор — это ошибочное понимание сострадания. Перед лицом страдания человека, которое мы расцениваем как нестерпимое, некоторые оправдывают его смерть во имя «сострадания».

На самом деле, подчеркивается в документе, «человеческое сострадание заключается не в содействии смерти, а в принятии больного, в том, чтобы поддерживать его в трудностях, проявлять к нему любовь, внимание и предлагать средства для облегчения страданий». В некоторых законодательных текстах есть также упоминание о «праве на одиночество», основанное на автономии личности и на принципе «разрешения-согласия»: это «разрешение-согласие» в страдании может дойти до решения, жить дальше или нет. Именно такая концепция права побуждает к эвтаназии и самоубийству при врачебном содействии, приводя к утрате чуткости по отношению к человеку, нуждающемуся в заботе, и искажая человеческие взаимоотношения.

Эвтаназия — это преступление против человеческой жизни, подчеркивается в документе Конгрегации вероучения. Цитируя предыдущие свои документы на эту тему, Конгрегация напоминает, что настойчивые просьбы пациентов об ускорении смерти не следует воспринимать как выражение реальной воли к эвтаназии, но почти всегда речь идет об отчаянных просьбах о помощи и о любви.

В Ватикане также заявили о недопустимостидля священнослужителя предпринимать действия, которые могут интерпретироваться как одобрение эвтаназии, например, недопустимо находиться в палате больного во время ее осуществления. Это присутствие должно расцениваться как соучастие. Особенно это относится к капелланам тех структур, в которых практикуется эвтаназия: священнослужители никоим образом не должны вводить верующих в соблазн, выступая соучастниками в убийстве, говорится в документе.





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Греция готова восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. На днях греческие власти прислали российской стороне официальное письмо, в котором сообщили, что согласны на возобновление полетов с 1-го числа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники на российском рынке авиаперевозок.

При этом издание отмечает, что окончательное решение остается за российскими властями. Полёты будут возобновлены в случае если оперативный штаб примет положительное решение по данному вопросу, а председатель правительства Михаил Мишустин подпишет распоряжение.

По данным источников, на первом этапе авиасообщение, по всей видимости, будет открыто в усеченном виде. Хотя изначально рассчитывалось, что его возобновят полностью — по той же схеме, по которой в августе открыли полеты в Турцию.

Однако пока оперштаб рассматривает вариант запуска по одному рейсу в неделю — от российской стороны будет летать «Аэрофлот» один раз в неделю из Москвы в Афины.

Русская линия