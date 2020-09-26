В Святогорской лавре прошёл форум «Люди мира», который выступил против войны на Донбассе. В Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Предстоятель Белорусской Церкви призвал верующих к трёхдневному посту ради мира в стране. Департамент по делам религий и национальностей Минкульта Украины де-факто прекратил своё существование

21 сентября 2020 года в Святогорской лавре открылся форум «Люди мира», который был организован Украинской Православной Церковью в поддержку мира на Донбассе. В нём приняли участие известные врачи, ученые, спортсмены, артисты, журналисты и другие.

Накануне форума управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Антоний (Паканич) рассказал в интервью Vesti.ua, почему каноническая Церковь решила организовать такой миротворческий форум.

По словам владыки Антония, сегодня двигаться по пути к миру на востоке Украины очень сложно из-за постоянного информационного шума в украинских СМИ, а также обилия провокаций со стороны деструктивных сил, разжигающих вражду в обществе. Поэтому форум «Люди мира» стремится к тому, чтобы пропаганда войны на Украине навсегда осталась в прошлом.

«„Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими“ (Мф. 5, 9), — напомнил иерарх УПЦ. — Размышляя над этими словами Евангелия, святитель Иоанн Златоуст отметил: „Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, — именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других; и опять представляет также духовную награду. Какую же? „Ибо они будут наречены сынами Божьими“, так как и дело Единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее“».

Данное толкование, добавил владыка, показывает, что миротворчество — это не только следование заветам Господа, но и обязанность, которую Он на нас возлагает.

«Исходя из этого, активное движение к миру нельзя загнать в рамки каких-либо политических или идеологических целей, — пояснил митрополит. — Оно гораздо выше и чище любых сиюминутных программ, лозунгов или концепций. И поэтому обвинения Церкви в том, что её стремление к миру является частью какой-то политической игры можно уподобить, например, ничем не обоснованной и абсурдной позиции видеть в словах Евангелия о миротворцах некий политический заказ».

Владыка Антоний подчеркнул, что миротворчество — это Божье дело, которое должно совершаться на основе искреннего желания услышать и понять друг друга, но очень сложно продвигаться вперед в условиях постоянного информационного шума, наполненного разжиганием вражды, манипуляциями и методиками расчеловечивания противоположной стороны.

«Учитывая это, нам всем необходимо не просто понять, но и приложить все усилия для того, что пропаганда войны навсегда осталась в прошлом. Эта задача, наравне с налаживанием полноценного диалога по вопросу достижения мира на украинской земле, должна стать приоритетом для всех здоровых сил общества на ближайшую перспективу», — резюмировал управделами УПЦ.





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На этой неделе в Минске состоялась церемония инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако, целый ряд европейских стран отказались признать легитимности власти Лукашенко. Об этом заявили даже в Германии, чем фактически не оставили ему никакого выбора — теперь вся надежда Лукашенко только на Кремль.

При этом бросается в глаза, что ЕС оказался расколот по вопросу санкций против Белоруссии.

Отвечая на вопрос о санкциях ЕС против представителей Минска, представитель канцлерин Гремании Штеффен Зайберт выразил сожаление правительства Германии по поводу того, что странам Евросоюза до сих пор не удалось их ввести, сообщает «Немецкая волна». «Наша цель — как можно скорее принять штрафные меры, и для этого мы будем и дальше вести интенсивные консультации со всеми нашими европейскими партнерами», — заявил Зайберт.

Пресс-секретарша МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь выразила надежду на то, что в рамках ЕС скоро будет достигнуто согласие по вопросу о санкциях в отношении Беларуси. Но чтобы выразить свое негативное отношение к действиям представителей Минска, добавила она, немецкий МИД сделал дипломатический жест — приостановил деятельность германо-белорусской рабочей группы, консультирующей правительство Беларуси.

Более ничего сделать с Лукашенко в Европе не смогли.

При этом постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс считает инаугурацию частью договоренностей между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи 14 сентября. «Я думаю, мы видим реализацию „сочинского плана“. То, о чем договорились (в Сочи. — Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным», — отметил Ауштрявичюс в интервью DW.

Евродепутат считает, что после инаугурации последуют другие шаги из «Сочинского плана», о которых общественность пока не знает. «Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. — Ред.) решили и сейчас реализуют, — это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность», — добавил он.





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К трехдневному посту и усиленной молитве ради возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступая 23 сентября на пресс-конференции «Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII—XIII вв.еков».

«Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших Белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу», — сказал Предстоятель.

Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с Неба, владыка сказал:

«Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!»





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Департамент по делам религий и национальностей Украины, активно занимавшийся организацией гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь, де-факто прекратил своё существование. Об этом сообщил сам глава скандального подразделения Минкульта Андрей Юраш 21 сентября 2020 года.

«От имени Департамента по делам религий и национальностей хочу сообщить о прекращении функционирования нашего подразделения: де-факто, — написал Юраш. — Департамент уже более года не мог выполнять свои функции в том объёме, как это было до августа 2019 года, а последние два месяца — целиком были посвящены сворачиванию всех возможностей и потенциала нашего подразделения».

Перечислив достигнутые Департаментом «впечатляющие прорывы» и «достижения», Юраш особо отметил роль возглавляемого им подразделения в создании «ПЦУ».

«Департамент активно присоединился на всех этапах к организационному и концептуально-законодательному обеспечению процесса получения и имплементации на национальной почве Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви — события и явления, которые наравне с получением независимости навсегда станут одним из крупнейших подтверждений украинской самостоятельности и её уникальной духовной идентичности», — подчеркнул он.

С сегодняшнего дня работники Департамента временно разошлись по различным подразделениям и структурам исполнительной власти, добавил Юраш, «но практически все они остаются верными своим принципам, призванию и, что очень важно, избранным направлениям приложения сил и стратегическим приоритетам — служению Государству и созданию условий и обстоятельств, чтобы каждый верующий или каждый, кто чувствует свою причастность или единство с конкретным национальным сообществом, никогда и ни в чём не чувствовал ущемления и ограничения своих прав».

Напомним, одной из приоритетных задач Юраша на посту департамента Минкульта по делам религий и национальностей была организация гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь. В частности, его структура саботировала регистрацию уставов УПЦ, из-за чего Церковь вынуждена была обратиться в суд. Кроме того, при участии этого скандального ведомства «ПЦУ» была зарегистрирована под названием, фактически дублирующем название УПЦ.

После упразднения Департамента Юраш пытался занять должность главы новой Госслужбы по этнополитике и свободы совести, однако проиграл конкурс и обвинил в этом «Путина и Московский Патриархат».

Русская линия