Русская линия
Сводка новостей от 26 сентября 2020

Собянин вновь посадил пожилых москвичей по домам. Патриаршая комиссия по вопросам семьи выступила против корректировки позиции Церкви по отношению к ЭКО. В Екатеринбурге отметили 20-летие основания монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Псково-Печерский монастырь вновь открыл двери для паломников
Обзор событий в нашей стране за минувшую неделю…

Ключ и гайкиО том, как можно использовать тему коронавируса в своих политических интересах, наглядно стало видно на примере недавних массовых демонстраций в Белоруссии. До протестов только ленивый не обвинял белорусские власти в безумстве из-за того, что Минск не стал вводить никаких ограничений из-за «китайского вируса». Однако, как только начались массовые акции протестов, об опасности коронавируса все забыли и в первую очередь, критики белорусских властей. Получается, что если надо — возникает тема коронавируса и ограничений, а если нет — можно о ней забыть.

На этом фоне не оставляет мысль о том, что отныне коронавирус может стать удобным рычагом для решения тех или иных задач для чиновников во всём мире, и вряд ли кто-то просто так станет отказываться от такого хорошего рычага управления. Так, ещё совсем недавно практически никто из россиян не знал имени главы Роспотребнадзора Поповой, а сегодня она единолично издаёт распоряжения, которые касаются жизни всех россиян, ограничивая их свободу и предписывая соблюдать те или иные ограничения. Какой чиновник не мечтает о такой власти?

Не случайно, мэр Москвы Сергей Собянин буквально сроднился с темой коронавируса. С недавних пор он своими распоряжениями на тему ограничений задаёт тон практически для всей России и соревнуется в этом с правительством и Кремлём. И хотя во время встречи с губернаторами президент Владимир Путин заявил о нежелательности серьёзных ограничений из-за коронавируса, Собянин буквально в тот же день «рекомендовал» посадить всех пожилых людей по домам.

Мэр Москвы Сергей СобянинМэр столицы попросил москвичей старше 65 лет и граждан более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, начиная с 28 сентября:

— без особой необходимости не выходить из дома (не покидать загородный участок),

— временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно,

— при этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе никак не ограничиваются,

— поручить более молодым членам семьи покупки и оплату счетов, а если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки в масках и перчатках и как можно реже,

— работающим пенсионерам старше 65 и лицам с хроническими заболеваниями перейти на удаленку или взять отпуск,

— при необходимости им будут выданы больничные листы,

— если присутствие на работе остро необходимо, то быть максимально осторожными.

Референдум по новой Конституции и выборы прошли, теперь, по всей видимости, можно закручивать «ковидные гайки».


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Священник Фёдор ЛукьяновИзменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно, нужно вначале дождаться получения однозначных научных данных относительно последствий ЭКО, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Ранее стало известно, что Церковь может уточнить свою позицию по ЭКО с учётом новых технологий. По словам одного из авторов готовящегося документа в Межсоборном присутствии священника Романа Тарабрина, разрабатываемый документ будет отражать отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений и появившейся возможности не уничтожать так называемые «лишние эмбрионы».

«Если предположить, что Церковь даст этическое одобрение методу ЭКО для бесплодных пар (даже в случае использования лишь одного эмбриона), получается, что мы подписываемся на чистом листе бумаги и серьёзно рискуем. Мы не знаем подлинных последствий, которые проявятся спустя десятилетия», — обратил внимание отец Федор.

Он напомнил, что первый ребёнок родился с помощью ЭКО лишь в 1978 году, а в СССР — в 1986 году.

«На мой взгляд, какое-либо изменение позиции Церкви возможно лишь тогда, когда хотя бы научное сообщество получит более-менее полную картину последствий использования экстракорпорального оплодотворения. До сих пор не разработана — и я думаю, не случайно — единая система оценки как эффективности, так и безопасности различных вспомогательных репродуктивных технологий с ведением единых регистров таких пациентов. По крайней мере, нет общедоступных и объективных данных, а не данных лоббистов данной технологии. Наоборот, многие учёные высказывают серьёзную обеспокоенность последствиями ЭКО», — отметил глава Патриаршей комиссии.

По его словам, вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства». Собеседник агентства задался вопросом, готова ли сейчас Церковь «взять на себя моральную ответственность за сохранение и воспроизводство факторов нарушения здоровья потомства, а самое печальное, за передачу последующим поколениям мужского и женского бесплодия?».

Полемизируя со сторонником корректировки позиции Церкви священником Романом Тарабриным, глава Патриаршей комиссии сослался на «данные авторитетных российских ученых», согласно которым, число детей с врожденной патологией сильно разнится среди тех, кто рожден с помощью ЭКО и зачатых естественным образом.

«Более 70% детей, зачатых с помощью ЭКО, имеют нарушения в развитии. Это позиция Союза педиатров России, глава которого, ученый с мировым именем, академик Александр Баранов, неоднократно заявлял об опасности ЭКО как для здоровья женщин, так и для здоровья детей, зачатых таким образом. <…> Согласно данным финских исследователей, приведенным в документе „О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО“, смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в популяции», — сообщил священник.

Говоря о том, может ли Церковь с богословской и нравственной позиции одобрить какой-либо из видов ЭКО, он призвал «быть предельно осторожными и не спешить».


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Ганина яма23 сентября 2020 года, в день 20-летия со дня основания монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения храма святых Царственных страстотерпцев и затем Божественную литургию в новоосвященном храме.

23 сентября 2000 года, через месяц после канонизации Царской семьи, Святейший Патриарх Алексий II посетил святую шахту № 7 и благословил на Ганиной Яме строить монашескую обитель. Первым храмом мужского монастыря стал так называемый Царский храм, в котором сегодня, в столь памятный день, было отслужено праздничное архиерейское богослужение.

При освящении храма был совершен торжественный крестный ход в Державный храм, после чего состоялось обнесение мощей вокруг Царского храма, которые затем были вложены в освященный престол.

За богослужением молились настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря игумения Домника (Коробейникова) и настоятельница Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» игумения Варвара (Крыгина).

По завершении Литургии владыка Кирилл поздравил всех с праздником в честь 20-летия основания Царской обители. В своём архипастырском слове владыка митрополит пожелал всем участникам богослужения, чтобы никогда нас не оставляла помощь святых Царственных страстотерпцев, принявших мученическую кончину в подвале дома инженера Ипатьева. Именно сюда, в урочище Ганина Яма, были привезены на уничтожение августейшие останки, чтобы стереть с лица земли следы чудовищного преступления, а вместе с ними и память о святой Царской семье.

«Здесь пытались уничтожить и всю память, и любой след. Но сто лет прошло, а мы помним. И эти люди, которые приходят сюда нескончаемой вереницей, помнят всегда подвиг Царской семьи, — отметил владыка. — Все это является свидетельством не только любви Бога к человеку, но и свидетельством верности человека Богу и тем Его избранным угодникам Божиим, к которым, прежде всего, причислил сам Господь, и которых мы сегодня считаем молящимися за нас перед престолом Божиим».

«Поэтому помолимся сегодня в этом освященном вновь храме Господу Богу нашему, дабы Он благословил миром и благоденствием нашу русскую землю, чтобы давал нам правильную и благочестивую жизнь, и чтобы всегда были люди, которые всем сердцем, всей душой молились бы Богу, и эта молитва охраняла бы весь человеческий род от разных бед и напастей», — сказал архипастырь.

Владыка митрополит выразил слова братской любви и благодарности генеральному директору УГМК Андрею Козицыну. Правящий архиерей отметил, что все в этом монастыре — «практически каждый камушек, каждая святынька» — наполнены любовью его сердца, его друзей и помощников.

Отметим, компания «Уралэлектромедь», головное предприятие в составе Уральской горно-металлургической компании — генеральный подрядчик строительства монастыря с 2001 года и главный ктитор (благодетель) обители многие годы.

После богослужения все молящиеся также пропели «Многая лета» владыке Викентию — двадцатилетие назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, ныне митрополит Ташкентский и Среднеазиатский, был первым настоятелем монастыря и осуществлял общее духовное руководство строительством обители.


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Псково-Печерский монастырьС 20 сентября 2020 года Псково-Печерский монастырь начинает принимать паломников и гостей без ограничений.

Для богослужений открываются храмы, для посещения — монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи Старцев.

Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно.

Для расселения открыты Паломнический центр и монастырская гостиница.

В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день для посещения с 10:00 до 18:00 открыта Михайловская площадь, часовня под Никольским храмом, работает свечная и иконная лавка. В 17:00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме.

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