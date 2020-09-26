Собянин вновь посадил пожилых москвичей по домам. Патриаршая комиссия по вопросам семьи выступила против корректировки позиции Церкви по отношению к ЭКО. В Екатеринбурге отметили 20-летие основания монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Псково-Печерский монастырь вновь открыл двери для паломников

О том, как можно использовать тему коронавируса в своих политических интересах, наглядно стало видно на примере недавних массовых демонстраций в Белоруссии. До протестов только ленивый не обвинял белорусские власти в безумстве из-за того, что Минск не стал вводить никаких ограничений из-за «китайского вируса». Однако, как только начались массовые акции протестов, об опасности коронавируса все забыли и в первую очередь, критики белорусских властей. Получается, что если надо — возникает тема коронавируса и ограничений, а если нет — можно о ней забыть.

На этом фоне не оставляет мысль о том, что отныне коронавирус может стать удобным рычагом для решения тех или иных задач для чиновников во всём мире, и вряд ли кто-то просто так станет отказываться от такого хорошего рычага управления. Так, ещё совсем недавно практически никто из россиян не знал имени главы Роспотребнадзора Поповой, а сегодня она единолично издаёт распоряжения, которые касаются жизни всех россиян, ограничивая их свободу и предписывая соблюдать те или иные ограничения. Какой чиновник не мечтает о такой власти?

Не случайно, мэр Москвы Сергей Собянин буквально сроднился с темой коронавируса. С недавних пор он своими распоряжениями на тему ограничений задаёт тон практически для всей России и соревнуется в этом с правительством и Кремлём. И хотя во время встречи с губернаторами президент Владимир Путин заявил о нежелательности серьёзных ограничений из-за коронавируса, Собянин буквально в тот же день «рекомендовал» посадить всех пожилых людей по домам.

Мэр столицы попросил москвичей старше 65 лет и граждан более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, начиная с 28 сентября:

— без особой необходимости не выходить из дома (не покидать загородный участок),

— временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно,

— при этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе никак не ограничиваются,

— поручить более молодым членам семьи покупки и оплату счетов, а если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки в масках и перчатках и как можно реже,

— работающим пенсионерам старше 65 и лицам с хроническими заболеваниями перейти на удаленку или взять отпуск,

— при необходимости им будут выданы больничные листы,

— если присутствие на работе остро необходимо, то быть максимально осторожными.

Референдум по новой Конституции и выборы прошли, теперь, по всей видимости, можно закручивать «ковидные гайки».





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Изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно, нужно вначале дождаться получения однозначных научных данных относительно последствий ЭКО, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Ранее стало известно, что Церковь может уточнить свою позицию по ЭКО с учётом новых технологий. По словам одного из авторов готовящегося документа в Межсоборном присутствии священника Романа Тарабрина, разрабатываемый документ будет отражать отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений и появившейся возможности не уничтожать так называемые «лишние эмбрионы».

«Если предположить, что Церковь даст этическое одобрение методу ЭКО для бесплодных пар (даже в случае использования лишь одного эмбриона), получается, что мы подписываемся на чистом листе бумаги и серьёзно рискуем. Мы не знаем подлинных последствий, которые проявятся спустя десятилетия», — обратил внимание отец Федор.

Он напомнил, что первый ребёнок родился с помощью ЭКО лишь в 1978 году, а в СССР — в 1986 году.

«На мой взгляд, какое-либо изменение позиции Церкви возможно лишь тогда, когда хотя бы научное сообщество получит более-менее полную картину последствий использования экстракорпорального оплодотворения. До сих пор не разработана — и я думаю, не случайно — единая система оценки как эффективности, так и безопасности различных вспомогательных репродуктивных технологий с ведением единых регистров таких пациентов. По крайней мере, нет общедоступных и объективных данных, а не данных лоббистов данной технологии. Наоборот, многие учёные высказывают серьёзную обеспокоенность последствиями ЭКО», — отметил глава Патриаршей комиссии.

По его словам, вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства». Собеседник агентства задался вопросом, готова ли сейчас Церковь «взять на себя моральную ответственность за сохранение и воспроизводство факторов нарушения здоровья потомства, а самое печальное, за передачу последующим поколениям мужского и женского бесплодия?».

Полемизируя со сторонником корректировки позиции Церкви священником Романом Тарабриным, глава Патриаршей комиссии сослался на «данные авторитетных российских ученых», согласно которым, число детей с врожденной патологией сильно разнится среди тех, кто рожден с помощью ЭКО и зачатых естественным образом.

«Более 70% детей, зачатых с помощью ЭКО, имеют нарушения в развитии. Это позиция Союза педиатров России, глава которого, ученый с мировым именем, академик Александр Баранов, неоднократно заявлял об опасности ЭКО как для здоровья женщин, так и для здоровья детей, зачатых таким образом. <…> Согласно данным финских исследователей, приведенным в документе „О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО“, смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в популяции», — сообщил священник.

Говоря о том, может ли Церковь с богословской и нравственной позиции одобрить какой-либо из видов ЭКО, он призвал «быть предельно осторожными и не спешить».





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23 сентября 2020 года, в день 20-летия со дня основания монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения храма святых Царственных страстотерпцев и затем Божественную литургию в новоосвященном храме.

23 сентября 2000 года, через месяц после канонизации Царской семьи, Святейший Патриарх Алексий II посетил святую шахту № 7 и благословил на Ганиной Яме строить монашескую обитель. Первым храмом мужского монастыря стал так называемый Царский храм, в котором сегодня, в столь памятный день, было отслужено праздничное архиерейское богослужение.

При освящении храма был совершен торжественный крестный ход в Державный храм, после чего состоялось обнесение мощей вокруг Царского храма, которые затем были вложены в освященный престол.

За богослужением молились настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря игумения Домника (Коробейникова) и настоятельница Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» игумения Варвара (Крыгина).

По завершении Литургии владыка Кирилл поздравил всех с праздником в честь 20-летия основания Царской обители. В своём архипастырском слове владыка митрополит пожелал всем участникам богослужения, чтобы никогда нас не оставляла помощь святых Царственных страстотерпцев, принявших мученическую кончину в подвале дома инженера Ипатьева. Именно сюда, в урочище Ганина Яма, были привезены на уничтожение августейшие останки, чтобы стереть с лица земли следы чудовищного преступления, а вместе с ними и память о святой Царской семье.

«Здесь пытались уничтожить и всю память, и любой след. Но сто лет прошло, а мы помним. И эти люди, которые приходят сюда нескончаемой вереницей, помнят всегда подвиг Царской семьи, — отметил владыка. — Все это является свидетельством не только любви Бога к человеку, но и свидетельством верности человека Богу и тем Его избранным угодникам Божиим, к которым, прежде всего, причислил сам Господь, и которых мы сегодня считаем молящимися за нас перед престолом Божиим».

«Поэтому помолимся сегодня в этом освященном вновь храме Господу Богу нашему, дабы Он благословил миром и благоденствием нашу русскую землю, чтобы давал нам правильную и благочестивую жизнь, и чтобы всегда были люди, которые всем сердцем, всей душой молились бы Богу, и эта молитва охраняла бы весь человеческий род от разных бед и напастей», — сказал архипастырь.

Владыка митрополит выразил слова братской любви и благодарности генеральному директору УГМК Андрею Козицыну. Правящий архиерей отметил, что все в этом монастыре — «практически каждый камушек, каждая святынька» — наполнены любовью его сердца, его друзей и помощников.

Отметим, компания «Уралэлектромедь», головное предприятие в составе Уральской горно-металлургической компании — генеральный подрядчик строительства монастыря с 2001 года и главный ктитор (благодетель) обители многие годы.

После богослужения все молящиеся также пропели «Многая лета» владыке Викентию — двадцатилетие назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, ныне митрополит Ташкентский и Среднеазиатский, был первым настоятелем монастыря и осуществлял общее духовное руководство строительством обители.





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С 20 сентября 2020 года Псково-Печерский монастырь начинает принимать паломников и гостей без ограничений.

Для богослужений открываются храмы, для посещения — монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи Старцев.

Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно.

Для расселения открыты Паломнический центр и монастырская гостиница.

В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день для посещения с 10:00 до 18:00 открыта Михайловская площадь, часовня под Никольским храмом, работает свечная и иконная лавка. В 17:00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме.

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