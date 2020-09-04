4 сентября 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Донской ставропигиальный мужской монастырь Москвы принесён ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского. Ковчег торжественно встретили наместник Донского монастыря, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации епископ Бронницкий Евгений с братией обители, сообщает Патриархия.Ru.

Святыня будет находиться в Большом соборе Донского монастыря до 9 сентября.

Мощи открыты для поклонения с 7.00 до 21.00.

Проводы святыни состоятся 10 сентября в 7.30.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877−1961 гг.) — один из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Архиепископ Симферопольский и Крымский, духовный писатель, выдающийся хирург XX века, автор медицинских трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Сталинской премии. Он 11 лет провел в ссылках и тюрьмах. Совершив жертвенное служение людям в качестве выдающегося хирурга своего времени, он и ныне утешает обращающихся к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.

Святой угодник Божий Лука, просиявший в сонме святых Церкви Христовой как исповедник, явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и телесные, показал пример сочетания служения архипастыря и врача. Его богословские трактаты пробуждают веру и убеждают сомневающихся в истинности бытия Божия, опровергая различные псевдонаучные теории. Свои подвигом святитель показал, что есть несение креста Христова.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что «полезно для страдающих людей», выбрал медицину. По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. Слова епископа Ташкентского Иннокентия «доктор, вам надо быть священником» были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки. 30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С этого времен начинается крестный путь владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 г. до конца жизни владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Скончался 11 июня 1961 г., в день Всех святых, в земле Российской просиявших. В 1996 г. состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

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