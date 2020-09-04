Совсем недавно глава УПЦ КП заявлял, что глава «ПЦУ» Думенко ждёт не дождётся его кончины…

Пресс-служба «Киевского патриархата» сообщила, что престарелый раскольник лже-патриарх Филарет Денисенко болен COVID-19 и находится в больнице, передаёт СПЖ.

«Официально. Патриарх Филарет находится на лечении, — сообщили сотрудники пресс-службы УПЦ КП на официальной странице в Facebook. — Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное».

Ранее Денисенко заявил, что глава «ПЦУ», его бывший ученик Епифаний Думенко, который предал своего учителя, ждёт не дождётся его смерти, чтобы захватить то имущество, которое ещё осталось у «Киевского патриархата».

Насколько тяжёлое состояние у Денисенко, доподлинно неизвестно. Однако нельзя исключать, что он переживёт ещё самого Думенко. Ведь для чего-то сохранял ему жизнь до сих пор Господь.

Русская линия