Русская линия
Сводка новостей от 4 сентября 2020

Денисенко госпитализирован с COVID-19
Совсем недавно глава УПЦ КП заявлял, что глава «ПЦУ» Думенко ждёт не дождётся его кончины…

Порошенко, Денисенко и ЕпифанийПресс-служба «Киевского патриархата» сообщила, что престарелый раскольник лже-патриарх Филарет Денисенко болен COVID-19 и находится в больнице, передаёт СПЖ.

«Официально. Патриарх Филарет находится на лечении, — сообщили сотрудники пресс-службы УПЦ КП на официальной странице в Facebook. — Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное».

Ранее Денисенко заявил, что глава «ПЦУ», его бывший ученик Епифаний Думенко, который предал своего учителя, ждёт не дождётся его смерти, чтобы захватить то имущество, которое ещё осталось у «Киевского патриархата».

Насколько тяжёлое состояние у Денисенко, доподлинно неизвестно. Однако нельзя исключать, что он переживёт ещё самого Думенко. Ведь для чего-то сохранял ему жизнь до сих пор Господь.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Украинские власти при помощи уголовных дел пытаются заткнуть рот критикам захватов храмов УПЦ
Детскому писателю Олегу Слепынину за критику «ПЦУ» и Томоса вручили обвинительный акт по делу о «разжигании межрелигиозной розни»...

В Евросоюзе боятся перегнуть палку в отношении Лукашенко
Германия, Франция и Италия выступили против включения «белорусского диктатора» в санкционный список...

Новый поворот
В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады...

В Донской монастырь Москвы принесён ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского
Мощи будут открыты для поклонения верующих до 9 сентября 2020 года...

Денисенко госпитализирован с COVID-19
Совсем недавно глава УПЦ КП заявлял, что глава «ПЦУ» Думенко ждёт не дождётся его кончины...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика епископа Макария (Гневушева) и писателя И.С.Тургенева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика