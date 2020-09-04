Украинские власти, которые откровенно игнорируют разжигание межрелигиозной розни со стороны раскольников и украинских националистов, отказываясь расследовать осквернения и нападения на храмы УПЦ, пытаются при помощи уголовных дел закрыть рот тем, кто критикует действия сторонников «ПЦУ» и негативно отзывается от Томосе, выданном раскольникам Фанаром.

Так, детскому писателю-сказочнику из Черкасс Олегу Слепынину, лауреату международных литературных премий, украинские власти вручили обвинительный акт по делу о разжигании межконфессиональной розни. Теперь 65-летний писатель, которого ранее приговорили к двум месяцам домашнего ареста, предстанет перед судом, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сам Олег Слепынин, которого обвиняют в распространении критических материалов о Томосе и «ПЦУ», считает будущий суд показательным прецедентом для всех защитников Церкви.

«Создаётся прецедент. Чтобы каждый человек, в том числе священник и епископ канонической Церкви, знал, что защищать Церковь — опасно, выступать против захватов храмов — нельзя, называть в своем богословском рассуждении раскольников раскольниками — ни в коем случае: затаскают. Нельзя поминать тихим словом ни анафематов, ни самосвятов, также, как цитировать слова святых о том, что грех раскола не смывается даже мученической кончиной. Почему всего этого нельзя? Всё просто: это раскольникам обидно, у них свой взгляд на церковные каноны. Что дальше? Далее суд. А суд — это всегда интересно. Хотя лучше наблюдать за ним со стороны. Но что есть, то есть, и слава Богу. Наше дело Христово», — отметил писатель.

Русская линия