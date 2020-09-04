В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады…

Спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа страны финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава WADA Витольд Банька, сообщает РИА Новости.

В июне американская газета Washington Post сообщила, что государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования WADA, если оно не предпримет серьёзных шагов по реформам. В материале говорилось, что США ежегодно перечисляют в WADA 2,7 миллиона долларов — больше, чем любая другая страна.

Американцам не нравится, что они, несмотря на своё финансирование, не могут в полной мере контролировать эту важную спортивную организацию, и они требуют реформы, чтобы получить больше рычагов для управления и снизить влияние Китая.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьёзными и далеко идущими для американских спортсменов. К нам обратились правительства ряда стран мира, которые были шокированы угрозами со стороны властей США, поддерживаемых USADA (Антидопинговым агентством США). Данные правительства хотят, чтобы мы рассмотрели введение поправки к стандарту соответствия, согласно которой неуплата правительством взноса в WADA может напрямую привести к тому, что национальная антидопинговая организация этой страны будет объявлена не соответствующей кодексу WADA. Неизбежно это может иметь серьёзные последствия для спортсменов из этой страны, включая их участие в крупных международных спортивных мероприятиях», — цитирует Баньку агентство Рейтер.

Для американцев такой поворот событий стал неожиданным, и теперь они демонстрируют своё негодование. Однако, поделать с WADA США пока ничего не могут.

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