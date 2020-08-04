Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне очередных президентских выборов в своей стране очень нервничает и кипятится, поскольку таких массовых протестов оппозиции Минск ещё не знал. Для него эти выборы означают очень многое, если не всё. Поэтому глава Белоруссии ищет повод показать свою незаменимость на президентском посту. Это, пожалуй, главный лозунг всей избирательной кампании белорусского президента.

Печально только то, что главным врагом Белоруссии теперь Лукашенко называет не США и Европу (которые наложили на страну санкции), а союзную Россию (которая до сих пор продолжает поддерживать белорусскую экономику).

«Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию <…> в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это враньё. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию», — сказал он во время обращения к народу и парламенту, говоря о задержании под Минском группы россиян.

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся «по-человечески», поэтому они «рассказали всё»: в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. «Команда была „ждать“, билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», — добавил глава республики.

Он также сообщил, что сегодня получил информацию о «ещё одном отряде», переброшенном из России на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки. «Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — заявил Лукашенко.

В Москве все подобные обвинения отвергают и говорят о том, что белорусские власти должны отпустить россиян, которые находились в Минске проездом и не более того. Однако, до окончания выборов это вряд ли произойдёт. В последнее время Лукашенко ведёт себя очень нервно, а потому ждать от него рациональных решений крайне сложно. Скорее всего, он продолжит сыпать обвинениями в адрес Кремля и пугать белорусов «рукой Москвы». При этом в случае своей победы, он вновь спокойно поедет в Кремль за очередным кредитом — так себя ведёт Лукашенко все последние годы.

Русская линия