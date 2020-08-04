Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — может со вторника, 4 августа, возобновить его прокладку. Это стало возможно после того, как Дания не получила в установленный срок апелляционных жалоб на решение своего агентства по энергетике (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием для строительства газопровода, сообщает ТАСС.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — сообщила представитель апелляционного совета Клара Агнес Тролле Миккелсен. Как поясняли в ДЭА ранее, перед началом работ компании-оператору нужно сообщить в ведомство их предполагаемые сроки. Также в ДЭА отмечали, что подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны захоронений химического оружия на дне Балтийского моря.

Дания 6 июля разрешила Nord Stream 2 AG использовать при строительстве газопровода в своих территориальных водах суда с якорным, а не только с динамическим позиционированием. Строительство «Северного потока-2» нельзя было возобновить до 3 августа, когда истекал срок обжалования этого разрешения.

Проект «Северный поток-2» представляет собой расширение действующего «Северного потока». Новый трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер — «Газпром».

В настоящее время судно «Академик Черский», которое считается способным достроить газопровод, стоит в порту Мукран в Германии. Там находится логистическая база «Северного потока-2». Компании «Газпрома» осталось достроить 6% трубопровода. Строительство осложняется введенными со стороны США санкциями.

Однако, власти Германии настаивают на строительстве газопровода, и решение Дании говорит о том, что в Европе смирились с тем, что этот проект будет доведён до конца.

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