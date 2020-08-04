Ряд греческих архиереев выступили против того, чтобы верующие обязательно одевали маски в храмах…

Иерархи Элладской Православной Церкви бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Ленис) и митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (Стергиулис) высказались против ношения медицинских масок в храме во время богослужения, сообщает СПЖ.

В интернет-издании Vima Orthodoxias сообщили, что митрополит Серафим написал письмо премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, в котором потребовал «оставить Церковь свободной».

«Позвольте государству с вашей бдительной заботой принять меры, введенные во всех других общественных местах, и оставьте Церковь свободной (в соответствии с требованиями Конституции нашего штата, статья 13, п. 2), чтобы управлять своим домом с помощью руководства нашего Священного Синода. Маска не имеет места внутри святилища», — заявил греческий архиерей.

Он напомнил, что православные греки уже были лишены возможности участия в богослужениях в период Великого поста, Страстной Седмицы и Пасхи. Митрополит Серафим призвал Мицотакиса прислушаться ко мнению православного народа, чтобы избежать «неприятных сюрпризов».

Митрополит Амвросий также выступил против ношения в храме медицинских масок, которые он назвал символом малодушия, а значит «знаком дьявола».

«Маска, т. е. инструмент дьявола, теперь доминирует повсюду! Медленно входит даже в Православную Церковь. Вы можете видеть и епископов, и дьяконов, и священнослужителей, и мирян исключительно в масках, которые являются демоническим изобретением. Следовательно, дьявол, в данном случае, вошел в умы некоторых первосвященников и некоторых других священнослужителей и заблокировал их! Какой позор», — передал слова бывшего митрополита Амвросия Telegram-канал «Пастырь & Паства».

По его мнению, предъявляемые духовенству и мирянам санитарные требования являются признаком приближения эпохи Антихриста.

«Меры, такие как маски, обязательное расстояние между нами, запрет святых праздников и поклонения святым иконам нашей Церкви, закрытие храмов, запрет колокольного звона, а также использование различных дезинфицирующих средств даже в храме и т. д. — все эти беспрецедентные запретительные меры, которые теперь стали частью нашей повседневной жизни, и, прежде всего, страх заразиться друг от друга коронавирусом, все это знамения времени, — заявил бывший митрополит Амвросий. — Эпоха антихриста приближается, и мы его ощущаем».

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