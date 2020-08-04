Власти Греции приняли дополнительные ограничительные меры в связи с возможным распространением коронавируса в стране и включили православные храмы в перечень мест, где использование медицинских масок является обязательным. На этом фоне в ряде греческих СМИ вновь началась антицерковная истерия по поводу того, что «церковники» отказываются менять древнюю практику причащения мирян, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В качестве экспертов по этому вопросу выступают всевозможного рода учёные-атеисты, которые открыто называют Святое Причастие «проблемой». Так некий профессор генетики Женевского университета Манолис Дермицакис в интервью греческому каналу SKAI TV по сути обвинил Элладскую Православную Церковь в массовой распространении коронавируса.

«Святое Причастие — это проблема, поскольку мы знаем, что вирус передается через слюну», — заявил Манолис Дермицакис, добавив, что этот вопрос ранее не обсуждался, потому что «была напряженность» по этому вопросу. Но он настаивает на том, что это «проблема, которую необходимо решить».

Более того, по его мнению, вспышка заболевания произойдёт вскоре после 15 августа, после праздника Успения Пресвятой Богородицы, в связи с «интенсивной религиозной деятельностью». Кроме того, он утверждает, что Церковь должна действовать в соответствии с другими компаниями, такими как общественное питание, где были введены конкретные меры в отношении количества людей, социальной дистанции или того, должны ли люди иметь право сидеть или нет.

«Мы обязываем предпринимателей принять очень конкретные меры и в случае их несоблюдения налагаем штрафы. Мы должны обязать любые другие учреждения, такие как храмы, организовать свою деятельность таким образом, чтобы они взяли на себя ответственность за то, чтобы не было ни перенаселенности, ни деятельности, которая может привести к передаче вируса», — сказал он, очевидно, имея в виду практику причащения мирян.

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